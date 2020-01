Didier Dinart évincé de son poste de sélectionneur

Didier Dinart n’aura finalement pas survécu au fiasco de l’équipe de France à l’Euro. Le sélectionneur des Bleus, piteusement éliminés dès le 1er tour, a été évincé, ce dimanche, de son poste, selon L’Equipe.

Une décision attendue, même si l’ancien international avait été conforté dans un premier temps par les dirigeants de la Fédération française de handball. En cause, l’échec retentissant lors du championnat d’Europe, avec les revers contre le Portugal puis la Norvège, mais aussi ses relations qui n’ont cessé de se dégrader avec certains cadres de la maison bleue, qui a un peu moins de trois mois pour se reconstruire avant le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) à Bercy.

Reste à savoir qui sera le maître d’œuvre de cet immense chantier avec la lourde charge de permettre aux Tricolores de décrocher l’un des deux billets mis en jeu pour les JO de Tokyo l’été prochain. Et la mission s’annonce loin d’être simple car Nikola Karabatic et ses coéquipiers seront opposés à la Croatie, vice-championne d’Europe en titre, le Portugal, qui reste sur deux victoires face à la France, et la Tunisie.

Avec cette décision, l’état d’urgence est donc que jamais décrétée pour éviter une nouvelle déconvenue, qui pourrait cette fois avoir des répercussions à tous les étages du handball français.