NBA Paris Game 2020 : une première historique et réussie

La NBA a fait les choses en grand. Pour le premier match de saison régulière en France de l’histoire de la grande ligue, vendredi entre Charlotte et Milwaukee, les organisateurs sont venus à Paris avec une belle part de l’histoire du basket US.

«Les Parisiens ont été incroyables, tout s’est très bien passé». Le compliment peut sembler léger mais il vient pourtant du meilleur joueur de l'histoire de la balle orange, aujourd'hui propriétaire des Hornets, Michael Jordan.

«His Airness» a fait le déplacement avec sa franchise, également en compagnie de son homologue des Bicks Marc Lasry et du patron de la ligue Adam Silver, pour le plus grand bonheur des fans français. Si «MJ» a limité ses apparitions (une seule conférence de presse qui s'est déroulée juste avant la rencontre), d'autres surprises étaient au programme d'une semaine chargée et animée.

Egalement présentes, des légendes qui ont notamment porté le maillot de Charlotte ou de Milwaukee. En tête, le légendaire pivot passé par le Wisconsin et chez les Lakers, le meilleur marqueur de l'histoire de la ligue : Kareem Abdul-Jabbar. L'ancien meneur de poche de Charlotte, Muggsy Bogues (1m61), Dikembe Mutombo, Dell Curry, Sam Perkins et Bruce Bowen ont multiplié les interventions dans les médias et les rencontres avec le public.

Si le spectacle était au rendez-vous dans la capitale, il ne fut pas d'aussi bonne qualité sur le parquet. Ce qui est plutôt logique avec les nombreuses sollicitations marketing ou même auprès des enfants. Les joueurs y ont laissé quelques plumes. La victoire des Bucks sur les Hornets (116-103) ne restera pas dans l’histoire. La faute notamment à une partie qui a souffert d'un déchet technique important de part et d'autre.

Teddy Riner dans le rituel des Bucks

Dans les coulisses, Teddy Riner a fait le show en participant au rituel d'avant-match des joueurs du Wisconsin. Des joueurs du PSG, dont Neymar, Mbappé ou encore Mauro Icardi étaient au premier rang durant le match avant de se rendre dans les vestiaires.

Durant l'événement, les moments d'émotions furent nombreux. Comme lors des hymnes des Etats-Unis et de la France, un instant de recueillement en l'honneur de l'ancien commisionner de la NBA, David Stern, ou l'hommage appuyé au meilleur joueur français de l'histoire de la France, Tony Parker.

Dans les gradins d'un AccorHotels Arena plein, une pléiade de stars. Le public a profité de chaque occasion pour s'enflammer et se faire entendre. L'ambiance américaine, rythmée par des morceaux de rap aux basses bien lourdes, a séduit les aficionados des rencontres de NBA.

Conquisz, la salle parisienne s'est même laissé aller à deux, trois tours de «Ola» à la fin de la mi-temps. Parmi les joueurs, Giannis Antetokounmpo a remporté la course aux applaudissements haut la main, chaque action du «Greek Freak» étant accompagnée par les vrombissements de la foule.

Seul Français de la partie et capitaine de l'équipe de France, Nicolas Batum a également eu droit à plusieurs reprises à une ovation. Sa dernière sortie a été accompagnée par les «Batum ! Batum!» de l'audience.

Au final, les décideurs de la NBA n'ont pas dû regretter leur choix car ils ont annoncé une nouvelle édition en 2021, avec deux nouvelles équipes. Le public français, lui, en redemande déjà.