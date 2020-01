Kobe Bryant : des joueurs changent leur numéro de maillot pour lui rendre hommage

Chacun à sa façon, ils lui rendent hommage. Des joueurs de NBA ont décidé de changer de numéro de maillot en l’honneur de Kobe Bryant - qui a porté le 8 puis le 24 chez les Los Angeles Lakers - mort dimanche lors d’un accident d’hélicoptère.

L’arrière des Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie a troqué son numéro 8 contre le 26. Sur Twitter, il a même proposé à sa franchise de payer le changement de maillot aux 260 premiers fans qui se se manifestent.

Yo, @BrooklynNets can we get the first 260 ppl that want their #8 Dinwiddie Jersey switched on me? https://t.co/ZXIGspmy5z

— Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) January 28, 2020