Vidéo : Hatem Ben Arfa refuse de faire une tête pour ne pas se décoiffer lors de sa présentation

Quelques instants après s’être engagé jusqu’à la fin de la saison avec Valladolid, Hatem Ben Arfa s’est soumis à la traditionnelle séance de jongles sur le terrain lors de sa présentation. Mais il n’a pas jonglé avec la tête pour ne pas se décoiffer.

Après une première série de jongles sur le bord du terrain, l’un des journalistes, présent pour immortaliser le moment, lui demande de recommencer avec la tête. Mais l’international français (15 sélections) a gentiment refusé de se prêter au jeu. «Non pas la cabeza, les cheveux tout ça…», a lâché l’ancien rennais dans un sourire.

Libre depuis cet été et la fin de son contrat à Rennes, le milieu offensif va découvrir le championnat d’Espagne avec Valladolid, propriété de l’ancienne gloire brésilienne Ronaldo et promu cette saison en Liga. «J’ai fait le choix du football», s’est-il justifié pour expliquer sa signature au sein de l’actuel 16e du championnat.

La présence de l’ancien Ballon d’or n’est également pas étrangère à sa venue. «Ronaldo m’a convaincu pour que je vienne ici. J’ai senti que le club était très intéressé et comme je fonctionne beaucoup à l’instinct, j’ai senti qu’ici était un bon endroit (...) C’était un choix facile à faire, il y avait tout pour que je choisisse ce club», a-t-il ajouté.

Reste à connaitre sa condition physique pour aider son nouveau club à se maintenir, alors qu’il n’a plus joué depuis de longs mois. «Je suis resté en forme, a-t-il assuré. Je m’entraînais tous les jours, j’avais un rythme quasiment de professionnel. J’ai beaucoup travaillé pour être prêt directement, je me sens bien dans mon corps et dans ma tête.» Il pourrait avoir l’occasion de le démontrer, dès samedi, lors du déplacement de Valladolid à Majorque.