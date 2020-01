Vidéo : une streakeuse à moitié nue rend hommage à Kobe Bryant lors du slalom de Schladming

Elle s’était faite connaître lors de la finale de la Ligue des champions en mai dernier à Madrid. Après être entrée sur la pelouse du Wanda Metropolitano, Kinsey Wolanski a fait irruption en tenue très légère sur la piste du slalom de Schladming, mardi soir, pour rendre hommage à sa manière à Kobe Bryant.

Vêtue d’un bikini noir, malgré un thermomètre proche de 0°C, elle s’est incrustée sur la piste en brandissant une pancarte sur laquelle était inscrite «RIP KOBE» sous les hourras d’un public autrichien très chaud.

Mais sa petite escapade n’a pas été sans conséquence. Car la «streakeuse» a fait son apparition au moment où Alex Vinatzer était en train d’achever sa deuxième manche et elle a franchi la ligne d’arrivée quelques centièmes avant l’Italien qui a cru prendre les commandes de la course à ce moment-là. «Je me suis dit : ‘mais qu’est-ce qu’il se passe ?’ C’est tellement drôle, je ne l’avais pas vu pendant mon run. Je ne suis pas trop déçu, mais ça va donner une très belle photo finish j’imagine», a confié Vinatzer, finalement 6e à l’arrivée.

Au terme d’une course très mouvementée, le Norvégien Henrik Kristoffersen a fini par s’imposer et conforté sa place de leader du classement général devant le Français Alexis Pinturault, qui restait sur deux courses manquées, et le Suisse Daniel Yule, meilleur slalomeur de janvier avec trois victoires et donc une 3e place. Auteur d’une somptueuse remontée, après avoir fini la première manche à la 30e place, Clément Noël a terminé au pied du podium.