Open d'Australie : Novak Djokovic en route pour le grand huit à Melbourne ?

Novak Djokovic n’a pas encore remporté l’Open d’Australie. Mais le Serbe a peut-être fait le plus dur, ce jeudi, en écartant Roger Federer (7-6, 6-4, 6-3) pour atteindre sa 8e finale à Melbourne. Un stade où il ne s’est jamais incliné au pays des kangourous.

C’est dire la tâche qui attend Dominic Thiem ou Alexander Zverev, qui se disputeront, ce vendredi, la deuxième place en finale pour empêcher le septuple vainqueur du tournoi de glaner un 17e trophée du Grand Chelem qui le rapprocherait du record de Federer (20) et du total de Rafael Nadal (19). D’autant qu’il semble sur une autre planète depuis le début de l’année.

Sa 50e confrontation face au Suisse, qu’il domine désormais 27 victoires à 23, a accouché d’un 12e succès d’affilée en 2020 sans la moindre contestation possible. S’il a été bousculé en début de match par l’Helvète, qui s’est finalement présenté sur la Rod Laver Arena malgré une douleur aux adducteurs, le «Djoker» a fini par dicter sa loi pour boucler l’affaire en moins trois heures comme il l’a toujours fait depuis le début de la quinzaine.

Chirurgical et sans pitié, il a éteint Federer au fil d’une rencontre mal embarquée avec deux breaks concédés d’entrée et qui aurait même pu pencher de l’autre côté s’il n’avait pas écarté d’autres balles de break. «Les choses auraient pu tourner tout autrement s’il avait gagné ces balles de break», a concédé «Nole». «Mon service m’a sorti des ennuis à de nombreuses occasions. Après avoir gagné le premier set, qui était crucial, je me suis un peu détendu et j’ai commencé à mieux rentrer dans la balle. Je me sentais plus en contrôle du match», a-t-il ajouté.

«J’aurais dû trouver un moyen de finir ce set, mais malheureusement ça n’a pas été le cas», a regretté, de son côté, Federer, qui, en dépit de ses soucis physiques, croyait en ses chances. «Si je suis rentré sur le court, c’est que je pensais qu’il y avait quelque chose à faire. Je me donnais 3% de chances de gagner, mais tu tentes le coup, on ne sait jamais», a-t-il confié.

Mais rien ne semble pouvoir dérégler la machine Djokovic qui écrabouille ses adversaires les uns après les autres. Thiem ou Zverev y parviendront-ils ? «Dominic a gagné le dernier match que nous avons joué ensemble à Londres, a-t-il rappelé. Il est définitivement l’un des meilleurs joueurs du monde. (…) Alexander n’a pas très bien commencé l’année. (…) Mais c’est impressionnant la manière dont il a joué jusqu’ici dans le tournoi, en construisant son jeu et en élevant son niveau». Mais cela sera-t-il suffisant pour venir à bout d’un Novak Djokovic lancé vers un grand huit qui lui permettrait de remonter sur le trône de n°1 mondial ? Réponse dimanche.

"Respect. That's all I can say. I know how it feels when you are hurt on the court."@DjokerNole offers up huge respect for a battling @rogerfederer, who has never retired from a match in his whole career.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/2SyANlWbj3

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020