Tournoi des 6 nations : Fabien Galthié titularise Bouthier et Haouas pour France-Angleterre

La nouvelle ère a commencé. Fabien Galthié, nouveau sélectionneur du XV de France, a donné jeudi sa toute première composition pour affronter l'Angleterre, dimanche, en ouverture du Tournoi des 6 nations. Avec quelques changements par rapport à la dernière Coupe du monde.

Si la charnière 100% toulousaine formée d’Antoine Dupont et Romain Ntamack a été conservée, le successeur de Jacques Brunel a décidé de titulariser l’arrière Anthony Bouthier et le pilier Mohamed Haouas au Stade de France. Les deux Montpelliérains font partie des sept changements par rapport à l’équipe qui a perdu en quarts de finale face au pays de Galles au Japon.

Les deux Héraultais, au parcours très atypique (l’un était maçon, l’autre a eu des ennuis avec la justice dans sa jeunesse), se sont imposés au MHR et ont écarté la concurrence deThomas Ramos ou Demba Bamba après deux semaines de préparation «à haute intensité» à Nice pour s’offrir un baptême du feu face aux vice-champions du monde.

Faire honneur à notre maillot Raphaël Ibanez

En première ligne, Haouas sera accompagné par les Toulousains Julien Marchand et Cyril Baille. Dans les lignes arrières, Teddy Thomas, qui n’a plus joué en sélection depuis plus d’un an, et le Clermontois Damian Penaud encadrent le capitaine de la défense Gaël Fickou et le dynamiteur Virimi Vakatawa.

Les coéquipiers de Charles Ollivon, nouveau capitaine du XV de France, auront donc la mission de lancer la nouvelle ère de la sélection après des années de galères et de tourments, qui doit les mener à la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en France. Mais avant de penser à cette grande échéance, ils doivent d'abord penser au 6 Nations qu'ils n'ont plus remporté depuis dix ans. Une éternité.

Ce «Crunch»face aux Anglais, ce sera d’ailleurs un énorme test pour voir où se situent les Tricolores. Si l’objectif est de «gagner tout simplement», a indiqué Galthié, les Bleus ne partiront évidemment pas favoris. «Vous ne pouvez pas nous empêcher d'être ambitieux dimanche, a ajouté l'ancien entraîneur de Toulon. On y va avec beaucoup d'humilité. Mais très ambitieux.» Mais «personne ne peut prédire ce qu’il va se passer dimanche, a confié Raphaël Ibanez, manager des Tricolores. Je peux juste dire qu’on va faire honneur à notre maillot.»