Avec les nombreux blessés en équipe de France, Karim Benzema a-t-il une chance de revenir chez les bleus ?

Et pourquoi pas. Les nombreux joueurs blessés (Dembélé, Coman, Thauvin) devraient obliger Didier Deschamps à trouver de nouveaux attaquants. L'ultime chance de Karim Benzema ?

Alors que le sélectionneur doit être en train de se creuser les méninges en vue de la prochaine liste de l'équipe de France, pour les amicaux contre l'Ukraine (27 mars) et la Finlande (31 mars), un nom est évidemment sur toutes les lèvres. Celui de Karim Benzema.

Devenu un serpent de mer, le retour de l'attaquant madrilène chez les Bleus revient inlassablement à chaque blessure d'un international ou lors d'une mauvaise performance. Et il faut dire qu'en ce moment, le secteur offensif de l'équipe de France cumule les deux.

Patron du Real Madrid

Après Kingsley Coman et Florian Thauvin, Didier Deschamps a enregistré la blessure d'Ousmane Dembélé. Si l'on y ajoute la situation d'Olivier Giroud, qui ne joue plus à Chelsea, Nabil Fékir qui ne marque plus du côté du Betis Séville. Sans oublier Alexandre Lacazette (Arsenal) - il ne fait pas partie des plans de l'ancien coach de l'OM - qui a également du mal en ce moment, la liste est longue.

Si bien que le sélectionneur tricolore va devoir trouver des solutions. Si Wissam Ben Yedder (Monaco), Moussa Dembélé (OL) ou encore Dimitri Payet (OM) ont une belle carte à jouer pour les convocations de mars, Karim Benzema pourrait légitimement prétendre à une 82e sélection (son compteur est resté bloqué à 81 depuis octobre 2015).

D'autant que ses performances avec le Real Madrid parlent pour lui. Avec 13 buts en Liga, il est le patron de l'attaque de l'équipe de Zinédine Zidane. Plus que le leader offensif, il est aussi un cadre respecté dans le vestiaire. Aux côtés de Sergio Ramos et Marcelo, l'ancien Lyonnais, âgé de 32 ans, est d'ailleurs le plus ancien des Madrilènes. Une expérience qui pourrait servir aux Bleus. Surtout si les forfaits se prolongent jusqu'à l'Euro 2020… Alors nouvelle année, nouvelle résolution pour Deschamps ?