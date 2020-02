Le prochain combat du boxeur Anthony Joshua dans le stade de Tottenham ?

Un nouveau stade pour un nouveau combat. Anthony Joshua, détenteur des ceintures IBF, WBA et WBO des poids lourds, aimerait combattre au Tottenham Stadium pour son prochain duel.

C’est son promoteur, Eddie Hearn, qui a dévoilé le souhait du boxeur britannique, qui a battu Andy Ruiz le 7 décembre dernier en Arabie Saoudite. L’Américano-mexicain avait crée la surprise six plus tôt en infligeant à Joshua sa toute première défaite en carrière à New York.

«On touche au but, a indiqué Hearn à Sky Sports. J’ai vu AJ, il a été très clair, il veut rentrer à la maison, il veut boxer à Londres en juin. (…) Le Tottenham Hotspurs stadium est son favori, et il m’a demandé de faire ça pour lui.»

Après Cardiff et Wembley, c’est dans l’antre des Spurs de José Mourinho et Hugo Lloris qu’Antony Joshua voudrait donc combattre. Et son prochain combat pourrait être face au Bulgare Kubrat Pulev (38 ans).