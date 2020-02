Ligue 1 : un PSG à mi-temps s'impose face à Lyon (4-2)

Quel spectacle ! Dans une rencontre qui n’a failli pas se jouer à cause de la tempête Ciara, le PSG et l’OL ont offert un duel à rebondissements, dimanche. Si Paris s’est imposé (4-2) dans ce choc comptant pour la 24e journée de Ligue 1, Lyon lui aura donné du fil à retordre.

Et pourtant, en première période, les Lyonnais ont été complètement dépassés en subissant les rafales parisiennes. C’est d’abord Angel Di Maria qui s’amusait avec la défense des Gones (22e), avant que Kylian Mbappé ne la prenne de vitesse (38e), puis que Marçal ne marque contre son camp au retour des vestiaires (47e). De quoi s’attendre à un festival parisien.

Sauf qu’il était finalement écrit que ce choc entre les deux derniers représentants tricolores sur la scène européenne (Paris affrontera le Borussia Dortmund, Lyon sera opposé à la Juventus) ne pouvait qu’être incroyable. En huit minutes, les Rhodaniens allaient faire trembler le Parc des Princes. Martin Terrier (52e) et Moussa Dembélé (59e) ont complètement relancé leur équipe.

Une bonne préparation pour Dortmund

Mais à dix minutes de la fin du match, Edinson Cavani inscrivait son 199e but sous le maillot parisien et redonnait de la voix aux supporters (80e).

Si les Parisiens étaient privés de plusieurs joueurs (Marquinhos, Thiago Silva, Neymar), ce choc était une belle préparation pour la réception du Borussia. La formation allemande est en effet réputée pour marquer beaucoup de buts, mais aussi pour en encaisser pas mal…

«C’est un peu comme à Nantes (victoire 2-1 mardi), même scénario, où la première mi-temps est juste excellente et la deuxième, on fait beaucoup d'erreurs, a confié Thomas Meunier. C’est une question d'équilibre, à un moment donné on s'est retrouvés acculés parce que défensivement ils étaient en supériorité, ça a été là le gros problème, on donne énormément et dans la gestion des efforts, on peut encore s'améliorer. C'est quand même Lyon en face, ils ont sur le papier une excellente équipe, assez jeune, ils ont beaucoup de qualités et il ne faut pas nous enlever le mérite d'avoir marqué 4 buts.»