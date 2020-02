Coupe de France : Facile tombeur de Dijon (1-6), le PSG file en demi-finale

A une semaine de son 8e de finale aller de la Ligue des champions à Dortmund, le PSG continue d’engranger la confiance. Pour son avant-dernier match avant ce rendez-vous européen tant attendu, le club de la capitale s’est qualifié, ce mercredi, pour les demi-finales de la Coupe de France à Dijon (1-6).

En Bourgogne, Thomas Tuchel, privé de nombreux cadres, avait décidé d’aligner une équipe fortement remaniée avec seulement Keylor Navas, Thiago Silva, de retour à la compétition, Thomas Meunier et Kylian Mbappé qui devraient être titulaire mardi prochain outre-Rhin. Mais ce turnover n’a pas empêché le champion de France, malgré une première période en demi-teinte, de se balader sur la pelouse dijonnaise, où il a connu sa dernière défaite début novembre.

Et il n’a fallu attendre que 50 secondes pour voir Paris mettre la main sur cette rencontre. Sur un centre venu de la gauche, le jeune néerlandais Mitchel Bakker a poussé Wesley Lautoa a marqué contre son camp. L’égalisation de Mounir Chouiar, juste avant le quart d’heure de jeu consécutif à une perte de balle au milieu du terrain par Ander Herrera, a laissé penser que le scénario du championnat pouvait se répéter.

Mais cette fois, pas de renversement de situation et de couac mal venu à une semaine de se déplacer en Allemagne. Très en vue et très actif, Kylian Mbappé, seul des «quatre fantastiques» aligné, a redonné l’avantage à son équipe à quelques secondes de la pause avant une seconde période à sens unique avec une réalisation de la tête du Thiago Silva (50e), un doublé de Pablo Sarabia (56e, 92e) et un nouveau but contre leur camp des Dijonnais (86e). «Je suis très satisfait. C’est toujours difficile de s’imposer à Dijon. On a réalisé une performance très appliquée», s’est félicitée Thomas Tuchel, qui peut également être satisfait d’avoir quitté la Côte-d’Or sans blessure.

Ce début de soirée aurait pu être parfait si Edinson Cavani avait réussi à marque son 200e but sous le maillot du PSG. L'attaquant uruguayen a pourtant bien cru franchir cette barre symbolique au milieu de la première période en étant à la réception d'un centre de Thomas Meunier. Mais, après avoir consulté la VAR, l'arbitre a annulé le but de l'ancien napolitain en raison d'une main du défenseur belge. Ce n’est peut-être que partie remise, dès samedi, à Amiens. Un déplacement qui servira Tuchel et ses hommes de dernière répétition avant le Borussia Dortmund.