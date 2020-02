Borussia Dortmund-PSG, Lyon-Juventus, Real Madrid-Manchester City… 8e de finale de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les 8es de finale aller et retour de la Ligue des champions, programmés du mardi 18 février au mercredi 18 mars, réservent plusieurs affichent avec le PSG qui affrontent le Borussia Dortmund, Lyon opposé à la Juventus ou encore le Real Madrid qui défie Manchester City. L’ensemble des rencontres est à suivre en direct et en intégralité sur RMC SPORT 1 et RMC SPORT 2.

Mardi 18 février

21h : Borussia Dortmund-PSG sur RMC SPORT 1



21h : Atlético Madrid-Liverpool sur RMC SPORT 2

Mercredi 19 février

21h : Tottenham-RB Leipzig sur RMC SPORT 1



21h : Atalanta Bergame-Valence sur RMC SPORT 2

Mardi 25 février

21h : Naples-Barcelone sur RMC SPORT 1



21h : Chelsea-Bayern Munich sur RMC SPORT 2

Mercredi 26 février

21h : Lyon-Juventus Turin sur RMC SPORT 1



21h : Real Madrid-Manchester City sur RMC SPORT 2

Mardi 10 mars

21h : RB Leipzig-Tottenham sur RMC SPORT 1



21h : Valence-Atalanta Bergame sur RMC SPORT 2

Mercredi 11 mars

21h : PSG-Borussia Dortmund sur RMC SPORT 1



21h : Liverpool-Atlético Madrid sur RMC SPORT 2

Mardi 17 mars

21h : Juventus Turin-Lyon sur RMC SPORT 1



21h : Manchester City-Real Madrid sur RMC SPORT 2

Mercredi 18 mars

21h : Barcelone-Naples sur RMC SPORT 1



21h : Bayern Munich-Chelsea sur RMC SPORT 2