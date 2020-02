Haland, Sancho, Hakimi… les 5 joueurs à suivre du Borussia Dortmund avant le choc de Ligue des champions face au PSG

Méfiance. S'il sera privé de Marco Reus et Julian Brandt, mardi 18 février, pour la réception du PSG en 8es de finale aller de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund pourra s'appuyer sur d'autres joueurs particulièrement dangereux. Décryptage.

Erling Haland (19 ans/attaquant)

Si le PSG possède Kylian Mbappé, le Borussia Dortmund a Erling Haland. A 19 ans, l'attaquant norvégien est d'ores et déjà l'une des révélations de la saison 2019-2020. Ce solide prodige d’1,94m a inscrit 8 buts en phase de poules lors des six matchs du Red Bull Salzbourg (contre Genk, Liverpool et Naples). De quoi attirer le regard des grands clubs européens. Mais c’est finalement le Borussia qui est parvenu à l’attirer dès janvier pour 20 millions d’euros. Il est le fils de l’ancien professionnel d’Alf-Inge, qui est malheureusement connu pour avoir subi un affreux tacle de la part de Roy Keane lors d’un derby Manchester United-Manchester City en 2001.

Jadon Sancho (19 ans/ailier)

Lui aussi est un prodige. Formé à Manchester City, le génie anglais, qui évolue au poste d’ailier, fera finalement ses débuts professionnels du côté du Borussia Dortmund. Jadon Sancho, barré par la concurrence chez les Citizens, a en effet préféré rejoindre l’Allemagne en remplacement d’Ousmane Dembélé en 2017. Depuis deux saisons, il fait les beaux jours du BVB avec 30 buts en 85 matchs toutes compétitions confondues. Virevoltant, technique et vif, il est d’ailleurs sur les tablettes de grands clubs et pourrait quitter la Ruhr cet été.

Emre Can (26 ans/milieu défensif)

A 26 ans, il fait partie des joueurs les plus expérimentés du Borussia Dortmund. Arrivé en janvier en même temps qu'Erling Haland, Emre Can était peut-être la pièce manquante à l'équilibre du BVB. Milieu défensif, il est un véritable stabilisateur. Il est aussi bien à l'aise pour protéger la défense que pour se montrer essentiel en phase offensive. Passeur et buteur, son expérience (Liverpool et Juventus) est un plus pour un club aussi jeune comme Dortmund.

Achraf Hakimi (21 ans/latéral droit)

Deux buts, neuf passes décisives. Non, Achraf Hakimi n'est pas attaquant ou milieu de terrain. Latéral droit, le Marocain, né en Espagne, est connu pour être l'un des défenseurs les plus décisifs de la planète. Formé au Real Madrid, celui qui est international avec le Maroc - il a évolué chez les jeunes en Espagne - est prêté pour deux saisons au Borussia Dortmund. Il a véritablement explosé depuis son arrivée en Allemagne où il s'épanouit. Rapide (il a été flashé à 36,2 km/h en championnat, joueur le plus rapide de l’histoire de Bundesliga), Hakimi a été élu meilleur espoir africain en 2018 et 2019. Et à seulement 21 ans, il semble ne plus être un espoir mais un talent confirmé.

Raphaël Guerreiro (26 ans/latéral gauche)

Il aurait pu se retrouver dans le camp d'en face. Longtemps dragué par le PSG, Raphaël Guerreiro est finalement toujours au Borussia Dortmund pour la plus grande joie des supporters allemands. Le latéral gauche connait bien la Ligue 1 puisqu'il a évolué à Caen et à Lorient avant d'être recruté par le BVB de… Thomas Tuchel en 2016. Vainqueur de l'Euro 2016 et de la Ligue des nations 2019 avec le Portugal, Guerreiro est un pion essentiel du club de la Ruhr.