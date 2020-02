Après sa charge contre le staff du PSG, Neymar lance l’opération reconquête

Neymar avait quitté Dortmund remonté après la défaite en 8e de finale aller de la Ligue des champions (2-1). Le Brésilien s’est voulu plus rassembleur, ce mercredi, sur les réseaux sociaux.

Auteur du but du club de la capitale outre-Rhin, le numéro 10 parisien a lancé l’opération reconquête avant le match retour dans trois semaines au Parc des Princes (11 mars). «Foi, concentration et confiance en nous… Allez PSG», a-t-il posté sur ses comptes Instagram et Twitter, accompagné d’une photo de sa célébration après son égalisation.

Ce message est un moyen aussi d’apaiser un peu les tensions après ses déclarations à l’issue de la rencontre. L’ancien catalan avait notamment chargé le staff parisien, qui avait décidé de le préserver lors des quatre dernières rencontres alors qu’il se sentait prêt à jouer. «Malheureusement ce n’était pas mon choix, c’était le choix du club, des médecins, c’est eux qui ont pris cette décision, que moi je n’ai pas aimée», avait-il lancé.

«On a eu beaucoup de discussions sur ça parce que je voulais jouer, je me sentais bien, mais le club avait peur et c’est moi à la fin qui en souffre», avait ajouté Neymar. Avant de se projeter sur la deuxième manche dans la capitale. «Jouer à la maison c’est la meilleure chose du monde, on a 90 minutes pour faire quelque chose.» Et éviter au PSG une quatrième élimination et désillusion consécutives au stade des huitièmes.