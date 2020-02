OM : la réponse cinglante de Toifilou Maoulida à l'entourage d'Isaac Lihadji

Une réponse pleine de classe. Attaqué par l’entourage d’Isaac Lihadji, espoir de l’OM qui ne souhaiterait pas signer professionnel avec le club marseillais, Toifilou Maoulida a réagi sur Twitter ce mercredi.

L’entourage avait en effet comparé son joueur à un autre espoir marseillais en indiquant «Marley (Aké), c’est Toifilou Maoulida, Isaac (Lihadji), c’est Angel Di Maria !» Ce mercredi l’ancien attaquant marseillais, spécialiste en bandelette après chaque but inscrit, a répondu de la plus belle des manières.

«À l'attention de l'entourage de M.Lihadji, je ne vais pas polémiquer ni rajouter de l'huile sur le feu car le plus important c'est le bien-être du joueur et malheureusement il ne doit être pour rien. 'L'entourage peut être la cause de ta réussite comme celle de ton échec'», a lancé Maloulida.

Avant de poursuivre longuement : «Je lui souhaite malgré tout la première. Je ne suis peut-être pas une référence à vos yeux, néanmoins j'ai beaucoup de respect et d'estime pour votre joueur, un jeune issu d'un quartier Nord de Marseille comme moi, un joueur que je ne connais pas mais à qui je souhaite plein de bonnes choses et une aussi longue carrière que la mienne au plus haut niveau. 20 ans et plus de 650 matches professionnels. Les 3 principes qui m'ont permis d'y arriver : 'Humilité, respect et détermination'. Retenez-bien la première s'il-vous-plaît pour le bien de la carrière de votre jeune joueur. Un petit mot pour Marley Aké au passage : prochain but, sors-moi la bandelette 'Fier d'être Marseillais'. 'Avec tout l'argent du monde, on ne fait pas des hommes, mais avec des hommes et qui aiment, on fait tout'.»