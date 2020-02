Ligue 1 : le PSG s'impose contre Bordeaux (4-3) mais ne rassure pas

Un scénario très étrange. Pour son premier match post-défaite sur la pelouse du Borussia Dortmund en 8e de finale aller de Ligue des champions, le PSG a joué aux montagnes russes lors de sa victoire contre Bordeaux (4-3), dimanche, en clôture de la 26e journée de Ligue 1.

Il faut dire que la première période n’aura pas été très rassurante pour les supporters parisiens, qui ont notamment vu Thiago Silva sortir sur blessure. Pourtant, Paris évoluait avec son équipe type, ou presque. Keylor Navas et Mauro Icardi étaient sur le banc. Thomas Meunier malade.

Lors des quarante-cinq premières minutes, les hommes de Thomas Tuchel – copieusement sifflé au moment de l’annonce des équipes – ont encaissé deux buts, dont un «but gag» avec un dégagement raté de Sergio Rico (45e+6).

Trop de buts encaissés

Heureusement, les coéquipiers d’Edinson Cavani, qui a inscrit son 200e but sous le maillot parisien (25e), se sont quelque peu repris au retour des vestiaires, malgré un but de Prado en fin de partie. D’abord par Marquinhos, auteur d’un doublé (45e+2 et 63e) puis par Kylian Mbappé (69e).

La réaction était attendue pour les champions de France, qui ont toutefois vu Neymar être exclu, dans l’obligation de faire mieux pour préparer la réception du Borussia le 11 mars.

«C’est pas rassurant cette victoire mais ça fait du bien quand même, on sort d’une semaine compliquée, a confié Marquinhos après la rencontre. On sait que l’on peut mieux faire. C’est le moment de calmer les choses maintenant et de bien travailler.»

Pour cela, il leur reste trois matchs (réception de Dijon et déplacement à Strasbourg en L1 entrecoupés d'une demi-finale de Coupe de France contre Lyon) pour notamment corriger les errements défensifs (12 buts encaissés sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues), qui font tache.