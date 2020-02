Vidéo : Spectateur, il est appelé à la rescousse et participe à un match de NHL à 42 ans

Le «nouveau miracle sur glace». Voilà comment a été surnommé Dave Ayres en référence à la victoire historique et retentissante des États-Unis face à l’URSS en finale des JO 1980 il y a 40 ans en pleine Guerre froide.

Conducteur de surfaceuse dans le civil, ce quadragénaire canadien a eu le privilège d’évoluer dans le championnat nord-américain de hockey sur glace (NHL), considéré comme le plus prestigieux et relevé de la planète, sous le maillot des Carolina Hurricanes grâce à un incroyable concours de circonstances.

«Gardien d’urgence», ou troisième gardien, rôle confié souvent à des semi-pros payés environ 500 euros pour une pige d’un soir, passée généralement en tribunes, Dave Ayres (42 ans) a été appelé à la rescousse par les «Canes», alors que les deux gardiens habituels, James Reimer et Petr Mrazek, se sont blessés, samedi soir, à Toronto.

What a way to make a debut, Dave Ayres pic.twitter.com/1opzaBgR4t — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

Ayres, qui est l’un des gardiens remplaçants de l’équipe réserve… de Toronto, a fait ses grands débuts en 2e période. Même s’il a encaissé deux buts pour huit tirs repoussés, il a permis aux «Canes» de s’imposer sur la glace de Toronto (6-3) devant un public d’abord incrédule qui l’a ensuite chaleureusement applaudi.

A la fin de la rencontre, il a même eu le droit aux félicitations de ses coéquipiers et de son entraîneur d'un soir qui ne le connaissaient pas avant la rencontre. «J’ai vécu le moment le plus fort de toute ma vie, a-t-il confié. Quand on m’a dit qu’il fallait que je me prépare, j’étais sous le choc, mais j’ai vraiment kiffé ce moment».

A 42 ans, il a surtout vu son rêve devenir réalité, lui qui avait vu ses espoirs de faire carrière dans le hockey être anéantis à 26 ans par des problèmes de santé qui l’ont contraint à subir une greffe de rein.

A moment he'll never forget pic.twitter.com/6tr03wNZ5N — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020