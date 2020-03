Ligue des champions : pourquoi le PSG va se qualifier contre le Borussia Dortmund

PO-SI-TI-VI-TE ! Si à chaud, la colère est encore présente dans les têtes de supporters parisiens, à froid, il convient de rappeler que le PSG peut toujours se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions lors du match retour face au Borussia Dortmund, le 11 mars prochain. Voilà pourquoi.

En changeant le système de jeu

La première chose qui a été pointé du doigt mardi soir et ce, au moment de l’annonce de la composition du onze de départ du PSG, c’est le schéma tactique proposé par Thomas Tuchel. Un 3-4-3 inhabituel, dans le but de s’adapter au Borussia Dortmund, qui a été expérimenté «contre Dijon par exemple» selon le technicien allemand après la rencontre, qui n’a été travaillé que «dimanche». Le problème, Paris a surtout pris l’habitude d’évoluer en 4-4-2. Et ce le schéma dans lequel, Neymar et ses coéquipiers se sont toujours montrés à leur aise. A Tuchel de ne plus renier son système de jeu pour que tout se passe bien le 11 mars prochain au Parc des Princes.

En travaillant l'aspect psychologique

C’est évidemment l’autre point qui a retenu l’attention de tous les supporters du PSG. Une nouvelle fois, leur équipe a failli mentalement. Si le schéma tactique choisi n’a pas aidé, les Parisiens se sont une nouvelle fois montré frileux en jouant souvent en reculant et sans véritablement se porter l’avant. En première période, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont frappé zéro fois au but. Une peur incompréhensible surtout avec l’expérience de certains joueurs alors qu’en face il y avait énormément de jeunes.

Au match retour, Paris devra arrêter de réfléchir et de se poser des questions, comme il le fait ces dernières saisons à ce stade de la compétition. Il faudra jouer et lâcher les chevaux. S’il y parvient, cette fois, tout se passera bien.

En marquant des buts

Oui, le Borussia Dortmund, on le savait avant le match aller, a une force de frappe incroyable. Mais il possède aussi et surtout une défense très friable. Et le PSG possède également des attaquants capables de marquer à tout moment. D’ailleurs, au Signal Iduna Park, les Parisiens ont montré que lorsqu’ils accéléraient le jeu, ils pouvaient marquer. Alors, l’équation est simple, il ne faudra pas réfléchir et le 11 mars, Paris devra se montrer offensif et marquer comme il sait le faire. Le retour des quatre fantastiques (Di Maria, Mbappé, Neymar, Icardi) ?

En faisant des choix forts

En plus de remettre son système de jeu habituel, Thomas Tuchel va devoir faire de véritables choix en titularisant les joueurs avec qui il est certain d'avoir un résultat. Sur le match de mardi soir, Thiago Silva et Idrissa Gueye sont les trois joueurs qui ont été très en difficulté. Il conviendra de les laisser sur le banc et de privilégier les Tanguy Kouassi ou Leandro Paredes qui se sont montrés très satisfaisants lors des dernières sorties. L'entraineur allemand doit tranchant pour le bien de l'équipe.

En interdisant toute communication inutile

C’est hors terrain mais c’est quelque chose de très important et qu’il est primordial que le club parisien le comprenne : il faut arrêter avec les communications inutiles. Que ce soit sur les réseaux sociaux par les joueurs ou leurs proches (familles, acteurs, DJ, etc.) ou par des tracts comme lors du match retour contre le Real Madrid («Ensemble on va le faire»), le PSG va devoir verrouiller sa communication et se concentrer sur le terrain.