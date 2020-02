Ski alpin : Alexis Pinturault joue gros dans la course au globe de cristal à Hinterstoder

Il n’a plus le droit à l’erreur. A onze courses de la fin de la saison de Coupe du monde, Alexis Pinturault compte sur l’étape d’Hinterstoder (Autriche), qui commence vendredi, pour se relancer.

Car après son géant complètement raté à Naeba (Japon), il y a quelques jours, lors duquel il n’a pris qu’une décevante 15e place, le skieur de Courchevel se doit de se reprendre. Le Français compte sur les trois courses (combiné, super-G et géant) pour grappiller des points sur ses deux principaux adversaires (Aleksander Aamodt Kilde et Henrik Kristoffersen).

Les trois hommes, qui se battent pour savoir qui sera le successeur de Marcel Hirscher, vainqueur des huit derniers Gros globes de cristal, et désormais à la retraite, se tiennent en 125 points.

Pinturault, qui est le plus irrégulier cette saison, est actuellement troisième au classement général et compte 124 points de retard sur Kilde et 50 sur Kristoffersen. S’il veut rester dans la lutte au titre suprême, il est impératif de réaliser un gros week-end.

«C’est un week-end assez important, a-t-il confié. Je suis relativement loin derrière Kilde actuellement. Tout est possible et envisageable.» A Hinterstoder, «Pintu» aura à cœur de briller là où il a marqué ses tous premiers points en Coupe du monde en 2011. «J’ai de bons souvenirs là-bas, rappelle-t-il. (…) c’est le lieu où j'ai mis mes premiers points, automatiquement c’est une piste que j'apprécie. Et elle fait partie des pistes qui sont plutôt belles et exigeantes parce que le géant est long, le super-G est long.» De bon augure ?