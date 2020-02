Stop ou encore pour Martin Fourcade ?

Trois étapes à Nove Mesto (République Tchèque), Kontiolahti (Finlande) et Oslo (Norvège) vont rythmer la fin de saison de la Coupe du monde de biathlon. Trois étapes qui pourraient aussi être les dernières de la carrière de Martin Fourcade.

A 31 ans, le quintuple champion olympique laisse planer le doute sur son avenir. Lui-même avoue ne pas encore pris sa décision qu’il devrait dévoiler à l’occasion de l’ultime étape en Norvège (20-22 mars). Dans sa tête, tout est encore flou et il préfère prendre son temps avant d’arrêter sa décision. «J’ai envie de décaler au maximum cette décision qui va être dure à prendre, a confié le Catalan. Ce serait mentir de dire que je n’ai pas d’intuition mais ça va vraiment dans les deux sens. Il y a des jours où je ne me vois pas continuer et d’autres où je n’arrêterais ça pour rien au monde.»

Et ce ne sont pas les derniers championnats du monde, qu’il a encore marqué de son empreinte, qui l’ont aidé à se décider. A Antholz-Anterselva (Italie), il a complété son incroyable palmarès avec l’or sur le relais masculin, dernier titre qui lui faisait défaut, et son sacre sur l’Individuel pour rejoindre dans les annales Ole-Einar Bjoerndalen avec 11 titres mondiaux. Sans oublier le bronze décroché sur le sprint. Une sorte de revanche après une saison dernière laborieuse, achevée sans le moindre podium aux Mondiaux et la perte de l’ensemble de ses globes, qui ne lui a pas permis de faire évoluer sa réflexion sur son futur.

S’il aura toujours cette réflexion dans un coin de sa tête, il va la mettre entre parenthèse pour se concentrer sur sa conquête d’un 8e gros globe de cristal. En tête du classement général, Martin Fourcade a les cartes en main pour un dénouement en apothéose, même si rien n’est encore joué. Vainqueur de la mass start des Mondiaux, Johannes Boe n’a pas dit son dernier mot dans un duel qui promet d’être indécis jusqu’au bout et auquel pourrait aussi se mêler Quentin Fillon Maillet, 2e au général et triple médaillé en Italie (deux en argent et une en or).

«Cela va être une grosse bagarre, a-t-il indiqué. J’avais dit que Johannes Boe restait pour moi le favori du général quand il a décidé de faire une pause en janvier (pour cause de paternité, ndlr). Aujourd’hui, on se retrouve avec 50/50 de chances de gagner parce que j’ai une faible avance. Ça va être serré. (…) Il faudra vraiment développer un haut niveau de performances.» Le seul moyen pour le roi Fourcade de retrouver les sommets. Avant de tirer sa révérence ?