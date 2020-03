Kylian Mbappé et Neymar privés de JO de Tokyo par le PSG ?

Kylian Mbappé risque de devoir attendre au moins jusqu’en 2024 pour participer aux Jeux Olympiques. Alors que le champion du monde tricolore avait émis le souhait d’être présent aux JO de Tokyo (24 juillet-9 août), le PSG se serait opposé à sa sélection, selon L’Equipe.

Le club de la capitale aurait directement envoyé un courrier à la Fédération française de football pour faire part de sa désapprobation, prétextant que la compétition ne figure pas dans les dates FIFA. Reste à savoir comment l'ancien monégasque, présent dans une pré-liste de 80 joueurs établie par le sélectionneur Sylvain Ripoll, a accueilli la nouvelle, lui qui aurait aimé enchaîner l’Euro 2020 avec l'équipe de France et les Jeux.

«Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j’y aille, je n’irai pas au clash, avait-il confié en fin d’année. On va bientôt en parler avec Leo.» Et le directeur sportif semble avoir tranché. Pour Mbappé, mais également pour Neymar, qui lui aussi avait évoqué son désir de défendre le titre olympique décroché quatre ans plus tôt à Rio.

Mais Noël Le Graët n’aurait pas baissé les bras et serait déterminé à convaincre le club de la capitale de libérer son numéro 7. «J’aimerais assez qu’il soit aux JO, notamment pour l’image, avait confié le président de la FFF le mois dernier. (…) Mais je me mets à la place du PSG. Ils n’ont peut-être pas très envie qu’il fasse toutes les compétitions. Mais je ne pense pas qu’ils s’y opposeraient. En termes d’image, ce serait compliqué pour eux. Et pour nous, compliqué de ne pas le sélectionner.» Pour l’instant, cela en prend le chemin…