Bondy, valeurs, éducation, Mourinho… la lettre touchante de Kylian Mbappé aux jeunes de banlieues

Un joli message pour transmettre. Dans une lettre publiée mardi sur The Player’s Tribune, Kylian Mbappé se confie sur sa jeunesse à Bondy. Une ville dont les codes ont eu une grande influence sur sa vie.

«À Bondy, dans le 93, dans les banlieues, il n’y a peut-être pas beaucoup d’argent, c’est vrai, a relaté l’attaquant du PSG. Mais nous sommes des rêveurs. Nous sommes nés comme ça, je pense. Peut-être parce que rêver ne coûte pas grand-chose. En fait, c’est gratuit.»

Dans cette très longue et belle lettre, l’ancien monégasque devenu champion du monde avec l’équipe de France en 2018 met en évidence les très bons côtés de sa ville natale mais aussi de la banlieue en général. Contrairement à l’image que les médias et les politiques aiment donner.

La célèbre règle de Bondy

«Nous vivons là-bas dans un incroyable mélange de différentes cultures – française, africaine, asiatique, arabe, tous les coins du monde. Les gens en dehors de France parlent toujours des banlieues de façon négative mais quand vous n’êtes pas de là-bas, vous ne pouvez pas comprendre ce que c’est», lance-t-il comme pour rappeler que ce sont souvent les personnes qui parlent de la banlieue, qui ne la connaissent pas.

«Les gens parlent de délinquants comme s’ils avaient été inventés là-bas, critique-t-il. Mais il y a des délinquants partout dans le monde. Il y a des gens qui galèrent partout dans le monde. La réalité est que quand j’étais petit, j’avais l’habitude de voir certains des gars les plus durs de mon quartier porter les courses de ma grand-mère. Vous ne voyez jamais ce côté-là de notre culture aux infos. Vous entendez toujours parler du mauvais, jamais du bon.»

Le coéquipier de Neymar aime rappeler certains codes qu’il a appris dans sa jeunesse qu’il a conservé aujourd’hui. Comme lorsqu’il dit «bonjour» à quelqu’un, une «règle que tout le monde connaît à Bondy.»

«Si tu marches dans la rue et que tu croises un groupe de 15 personnes et tu ne connais qu’une seule de ces personnes, tu as deux options : soit tu les salues d’un signe de la main et tu continues ton chemin, soit tu vas les voir et tu serres la main des 15 personnes. Si tu vas les voir et que tu ne serres la main que d’une personne, les autres 14 personnes ne t’oublieront jamais. Ils sauront quel genre de personne tu es», décrit Kylian Mbappé.

Une situation qu’il a appliqué avec José Mourinho lors de la cérémonie des FIFA’s Best Awards. «J’ai vu que José Mourinho était de l’autre côté de la salle, situe le joueur. J’avais rencontré José avant mais là il était avec quatre ou cinq amis que je ne connaissais pas. Je me suis revu à Bondy. Je pensais, 'Est-ce que je salue Mourinho d’un signe de la main? Ou je vais le voir?' Et bien, je suis allé le voir pour le saluer et lui serrer la main et ensuite, naturellement, j’ai fait la même chose pour chacun de ses amis.»