Ligue des Champions : PSG-Dortmund et Juventus-OL à huis clos ?

Encore en course en Ligue des Champions, le PSG et l’OL pourraient jouer leurs rencontres à huis clos. Face à la propagation du coronavirus, l’UEFA compte suivre les consignes de sécurité sanitaires et gouvernementales de chaque pays.

«Pour l’instant, aucune annulation de match n’est prévue, a déclaré Aleksander Ceferin, le président de la Confédération européenne dans des propos relayés lundi par l’Equipe. Mais nous suivrons les décisions qui seront prises dans les différents pays».

Pour l’heure, l’UEFA n’envisagerait pas non plus de reporter les rencontres. D’abord pour des problèmes de calendriers -il serait compliqué de terminer la compétition dans les délais prévus-, mais également car il n'est pas certain que la nouvelle date choisie puisse être honorée par la suite.

La Ligue 1 pas encore affectée

Les matches retour de la Ligue des Champions doivent avoir lieu à partir du 10 mars. Paris devrait recevoir les Allemands le 11 mars et les Lyonnais doivent initialement se rendre le 17 mars sur le terrain de la Juventus.

La rencontre prévue au Parc des Princes inquiète, pour le moment, moins l'instance sportive européenne car la Ligue 1 n’a pas encore été affectée par l'épidémie du coronavirus. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, espère que cette situation perdure tout en précisant que la FFF suivra «les recommandations des pouvoirs publics».