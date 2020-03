6 Nations : le XV de France en route vers le Grand Chelem ?

Qui l’aurait imaginé ? En à peine quelques mois, le XV de France, qui se déplace dimanche en Ecosse, est passé de la risée des grandes nations à une victoire finale dans le Tournoi des 6 nations avec un potentiel Grand Chelem à la clé.

En trois rencontres, Fabien Galthié, qui donnera vendredi la composition de son XV de départ, a complètement transformé l’équipe tricolore qui est la seule formation invaincue dans la compétition et donc en passe de réussir son premier sans faute depuis 2010. Même si évidemment, le groupe ne s’enflamme pas.

«Il y a des étapes, et la prochaine étape, ce n’est pas le Grand Chelem, a rappelé Grégory Alldritt. La prochaine étape, c’est déjà de gagner le match en Ecosse.» Le discours reste mesuré, les Bleus se rappellent qu’il y a encore quelques mois, ils étaient complètement à la peine. Et enchaînaient très souvent les contre-performances.

D’autant qu’il faudra aussi et surtout se méfier d’un XV du chardon qui a déjà deux défaites au compteur et qui espère se relancer avec la réception du XV de France. «Les Ecossais sont des joueurs redoutables, a confié Baptiste Serin. Il faut nous tenir à ce qui a fait notre force depuis les trois premiers matchs pour aller faire un résultat là-bas et après se donner peut-être le droit de rêver sur le dernier match.»

Après le déplacement en Ecosse, qu’ils espèrent donc positif, les coéquipiers de Gaël Fickou recevront l’Irlande au stade de France le 14 mars pour terminer ce 6 Nations et pourquoi pas décrocher un premier sacre depuis 2010. Et ainsi redonner au rugby français ses lettres de noblesse. «Dans la vie, il faut être ambitieux et ne pas avoir honte de dire les choses, a lancé le trois-quart du Stade Français. Bien sûr qu’on vise le Grand Chelem, ce serait mentir de dire le contraire.» Il n’y a plus qu’à.