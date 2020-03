Coronavirus : équipe de France, OM-PSG, finale de la Coupe de la Ligue à huis clos ?

Des mesures radicales. En raison de l’épidémie de coronavirus et pour lutter contre sa propagation, les rassemblements en milieu ouvert comme en milieu fermé ont été limités à 1 000 personnes au moins jusqu’au 15 avril, laissant craindre des huis clos pour plusieurs rencontres.

«Nous sommes dans un contexte exceptionnel et le monde sportif doit participer à cet effort collectif», a indiqué, ce lundi, la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Avant d’ajouter : «Dans cette période, le huis clos peut devenir notre doctrine concernant les méthodes d’organisation des compétitions.»

Même si la décision revient aux préfets et qu’une réunion doit se tenir ce mardi entre tous les acteurs du sport dans l’Hexagone, les quatre prochaines journées de Ligue 1 sont ainsi susceptibles de jouer sans spectateurs. Et notamment le Classique entre l’OM et le PSG programmé le dimanche 22 mars au Vélodrome.

La (dernière) finale de la Coupe de la Ligue, qui doit opposer Paris et Lyon le 4 avril au Stade de France, risque également d’être impactée par ces décisions. Tout comme les deux prochains matchs amicaux de l’équipe de France, qui doit affronter l’Ukraine également au Stade de France (27 mars) puis la Finlande au Groupama Stadium de Décines (31 mars).

En cas de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions (aller 7-8 avril et retour 14-15 avril), le PSG et l’OL devraient jouer leur match à domicile à huis clos. Et ce n’est sûrement qu’un début, d’autres rencontres ont de grandes chances de faire les frais de ces mesures.