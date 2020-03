Ligue des champions : le match PSG-Borussia Dortmund à huis clos en raison du coronavirus

Le PSG ne pourra pas compter sur le soutien de ses supporters. Comme attendu, le club de la capitale devra jouer son 8e de finale retour de la Ligue des champions, ce mercredi, contre le Borussia Dortmund dans un Parc des Princes à huis-clos en raison de l'épidémie de coronavirus.

«En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir (dimanche, ndlr), le préfet de Police a décidé que le match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund se déroulera à huis-clos», a indiqué, ce lundi, la Préfecture de police.

Un coup dur pour le champion de France qui misait sur l’appui de ses fans pour espérer renverser la formation allemande, après son revers subi à l’aller en Allemagne (2-1). Pour éviter cette décision, il avait négocié avec les autorités jusqu'à la dernière minute et avait même pris plusieurs mesures, allant jusqu’à désinfecter l’ensemble des zones empruntées par les supporters comme les joueurs à l’aide de produits nettoyants pulvérisés sur les siégés, les poignées ou encore les rampes d’escalator et proposer d’ouvrir les portes de l’enceinte de la Porte d’Auteuil plus tôt pour empêcher la concentration de supporters, notamment au moment des palpations à l’entrée. Mais cela n’a pas suffi.

«Dans ce contexte, les équipes du club restent pleinement mobilisées pour organiser la rencontre dans les meilleures conditions possibles», a indiqué le club dans un communiqué. Un rendez-vous qui se présente comme le plus important de la saison jusqu’à présent, alors que Paris reste sur trois éliminations consécutives au stade des 8es de finale encore dans les mémoires entre la «remontada» contre Barcelone ou l’humiliation vécue la saison dernière face à Manchester United. A croire que les Parisiens sont victimes d'une malédiction à l'entame des matchs couperets.

Reste à savoir s'ils seront capables de la surmonter pour enfin rallier les quarts de finale. D'autant que c’est sans supporters, mais aussi sans certitudes que les hommes de Thomas Tuchel s’avancent vers ce match crucial, qu’ils n’aborderont pas dans les meilleures conditions avec le report de la rencontre, programmée samedi, à Strasbourg en championnat. Ce déplacement en Alsace devait servir de dernière répétition et permettre de lever certaines interrogations concernant l’état de santé de Thiago Silva mais aussi Angel Di Maria, le positionnement de Marquinhos, la composition du milieu de terrain avec la suspension de Marco Verratti ou encore le choix de l’attaquant entre Edinson Cavani et Mauro Icardi pour épauler Kylian Mbappé.

Mais malgré les conditions, les Parisiens et leur entraîneur n’auront pas le droit à l’erreur. Car un nouvel échec avant les quarts présagerait un sérieux remue-ménage et un été des plus agités aussi bien du côté des joueurs que du coach dont une grande partie de l'avenir se jouera dans l'intimité de l'antre parisienne.