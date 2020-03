Une édition limitée Dior X Nike Jordan affole les fans

Une première très attendue. Le lancement imminent des sneakers Dior x Air Jordan 1 fait saliver les fans, alors que la date prévue de leur mise en vente, via une loterie, est annoncée pour le 23 mars, et jusqu'au 6 avril.

La collaboration entre la maison parisienne et la célèbre marque américaine devrait susciter de nombreuses demandes en ligne. Et les baskets pourront être admirées dès le 16 avril dans des pop-up stores à New York, Los Angeles, Londres, Hong Kong, Séoul, Singapour, Tokyo ainsi qu'en Chine.

Elles seront présentées à Paris à la galerie Nikki Marquardt du 18 au 24 avril.

Dior x Nike Jordan Release Details





More information in the group pic.twitter.com/uW0MXuCa1R — Oasis Notify (@OasisNotify) March 7, 2020

Fabriquées en Italie avec du cuir véritable italien, les Dior x Air Jordan 1 sont peintes à la main. Sur le côté, le logo «Air Jordan» a été modifié pour devenir «Air Dior».

Marquant le 35e anniversaire des Nike Air Jordan 1, ce modèle d'exception serait limité à 8.500 paires, alors que son prix de mise en vente pourrait atteindre les 2.000 dollars (1.740 euros). Un tarif qui pourrait vite s'envoler, notamment sur internet, où de nombreux acquéreurs à l'issue de la loterie devraient s'empresser de les revendre avec de jolies plus-values à la clé.