Ligue des champions : en renversant Dortmund (2-0), le PSG a brisé la malédiction

Enfin ! Après trois années à s’arrêter au stade des huitièmes de finale, le PSG est parvenu à conjurer le mauvais sort en éliminant, mercredi, le Borussia Dortmund (2-0) pour composter son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Et pourtant entre la défaite au match aller (2-1), le huis clos à cause de l’épidémie du coronavirus et l’incertitude autour de Kylian Mbappé, ce choc ne présageait rien de bon.

Dans un Parc des Princes, triste à voir sans ses supporters - qui ont toutefois essayé de mettre l’ambiance aux abords de l’enceinte en première période notamment -, les hommes de Thomas Tuchel sont parvenus à réaliser le match que tout le monde attendait d’eux. Contrairement à la première manche où ils s’étaient montrés complètement éteints et dominés, les champions de France ont affiché un visage digne d’un futur prétendant au titre.

Une première depuis 2016

Et notamment Neymar. La star brésilienne, absent notamment contre Manchester United l’an dernier et lors du retour contre le Real Madrid en 2018, a parfaitement joué son rôle de leader en ouvrant notamment le score (28e). Souvent pointé du doigt, l’ancien Barcelonais en a profité pour se faire pardonner notamment après ses envies de départ affirmées l’été dernier.

Pas à l’abri d’une égalisation des Allemands, les Parisiens ont appuyé sur l’accélérateur pour doubler la mise juste avant le retour au vestiaire grâce à Juan Bernat (45e+1). Une bonne chose même si en seconde période, les coéquipiers de Kylian Mbappé, entré sur la pelouse à l’heure de jeu, ont quand même tremblé. Un but des hommes de Lucien Favre les aurait envoyés en prolongations.

"On a montré qu'on avait des valeurs et de la personnalité pour surmonter tout ça"



Mais heureusement, le PSG a tenu son rang et composte donc son billet pour le Top 8 de la C1 qu’il n’a plus disputé depuis 2016. A l’époque, les joueurs de Laurent Blanc s’étaient inclinés face à Manchester City. A cette équipe, toujours en lice pour décrocher un triplé national (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue) d’aller plus loin. En attendant, les Parisiens connaîtront leur adversaire lors du tirage au sort qui aura lieu la semaine prochaine.