Ligue des champions : tenant du titre, Liverpool est éliminé par l'Atlético Madrid (2-3)

Quelle surprise ! Tenant du titre, Liverpool est éliminé de la Ligue des champions, battu mercredi soir par l'Atlético Madrid (3-2) en huitièmes de finale.

Déjà battu à l'aller en Espagne, au Wanda Metropolitano (1-0), où ils avaient remporté le titre la saison dernière, les Reds ont sombré à domicile devant leurs supporters d'Anfield Road.

Et pourtant, les hommes de Jurgen Klopp, emmenés aux prolongations, menaient 2-0. Mais les Colchoneros de Diego Simeone n'ont jamais abdiqué et ont tout renversé grâce à un doublé de Marcos Llorente (97e, 105e+1) puis un dernier but de Morata.

L'Atletico rejoint donc le PSG, Leipzig et l'Atalanta Bergame en quarts de finale. Les quatre derniers huitièmes de finale de la Ligue des champions se disputeront la semaine prochaine.