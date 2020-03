Ligue Europa : le club de l’AS Rome interdit d’atterrir en Espagne pour affronter Séville

Les dégâts se poursuivent dans le monde sportif. L’AS Rome a annoncé mercredi qu’elle ne partirait pas en Espagne pour son match de Ligue Europa prévu jeudi à Séville. Les autorités espagnoles n’ont pas autorisé l’atterrissage du vol italien, alors que le coronavirus progresse dans les deux pays.

«L’AS Rome n’ira pas en Espagne pour le match de Ligue Europa face à Séville, son avion en provenance d'Italie n'ayant pas été autorisé à atterrir en Espagne, a écrit le club de la capitale italienne sur Twitter.»

Le match, comptant pour les 8es de finale aller de Ligue Europa, était programmé jeudi à 18h55. Une autre rencontre entre clubs espagnol et italien est prévue jeudi. Les Espagnols de Getafe doivent en effet jouer à Milan face à l’Inter.

Mais le président de Getafe, Angel Torres, a annoncé mardi que son club ne se rendrait pas en Lombardie, assurant même être prêt à «perdre le match».

«Nous avons demandé à l’UEFA de chercher une alternative à Milan. Nous ne voulons pas pénétrer dans un foyer du coronavirus, nous n'y sommes pas obligés», a expliqué Angel Torres dans une interview à la radio Onda Cero. L'UEFA a d'ailleurs indiqué que les deux matchs n'auraient pas lieu.

Mardi, l'Espagne a interdit du 11 au 25 mars tous les «vols directs entre tout aéroport situé en Italie et tout aéroport situé en Espagne.

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.





Sevilla – AS Roma



Internazionale – Getafe

— UEFA (@UEFA) March 11, 2020