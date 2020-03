Biathlon : Battu par Johannes Boe sur le sprint de Kontiolahti, Martin Fourcade privé d’un 8e gros globe de cristal ?

Martin Fourcade a peut-être dit adieu à un 8e gros globe de cristal. Dans sa lutte avec Johannes Boe, le quintuple champion olympique tricolore a été devancé, ce jeudi 12 mars, par le Norvégien sur le sprint de Kontiolahti (Finlande).

S’il est toujours détenteur du dossard jaune de leader, le Catalan accuse virtuellement 19 points de retard sur son rival, puisque chaque biathlète se verra retrancher ses deux plus mauvais résultats au terme de la saison. Il n’a pourtant rien à se reprocher. Sur la piste finlandaise vide de spectateurs, après le huis clos décrété en raison de la pandémie de coronavirus, Martin Fourcade a réalisé un sans-faute derrière sa carabine et a puisé au fond de lui-même sur les skis.

Mais Boe, lui aussi auteur d’un 10/10 au tir, a été comme à son habitude intraitable pour signer sa 10e victoire de la saison. «J’ai donné 100% de ce que j’avais à donner sur la piste et sur le pas du tir. On ne maîtrise pas le résultat de ses adversaires, j’aurais aimé qu’il soit moins bon que moi pour lui reprendre des points. Mais je n’ai rien à regretter, il a été meilleur que moi, il y a juste à dire bravo», a-t-il concédé au micro de La Chaine L’Equipe.

Et sa marge de manœuvre dans sa quête s’est considérablement réduite avec l’annulation de la dernière étape de la Coupe du monde à Oslo et de ses trois épreuves qui étaient au programme (sprint, poursuite, mass start). Il n’a désormais plus que la poursuite, prévu samedi, où il s’élancera avec 21 secondes de retard sur Johannes Boe, pour conquérir le Graal. Mais le champion n’a pas l’intention de rendre les armes aussi facilement dans cette bataille acharnée.

«Je vais me battre jusqu’au bout, jusqu’au dernier mètre, a-t-il expliqué. Boe est le favori et intrinsèquement le plus fort cette saison mais j’ai la joie et le plaisir de savoir que je vais aller chercher le dossard jaune sur une dernière compétition. Je pourrai me battre samedi pour essayer de passer devant Johannes même si ça s’annonce extrêmement compliqué.» Comme le sera ensuite son choix sur les suites à donner à son immense carrière, qui pourrait être encore un peu sublimée par un énième trophée.