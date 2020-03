Biathlon : Dates, étapes, horaires… le calendrier complet de la saison 2019-2020

La saison 2019-2020 de biathlon s’ouvrira le 30 novembre à Östersund (Suède) avant de s’achever au mois de mars à Oslo (Norvège) avec un passage au Grand Bornand (19-22 décembre). Les Championnats du monde se tiendront à Antholz (Italie). Voici le calendrier détaillé.

30 novembre : Relais single mixte à 13h10



30 novembre : Relais mixte à 15h



1er décembre : Sprint hommes (10 km) à 12h30



1er décembre : Sprint femmes (7,5 km) à 15h30



4 décembre : Individuel hommes (20 km) à 16h20



5 décembre : Individuel femmes (15 km) à 16h20



7 décembre : Relais hommes (4x7,5 km) à 17h30



8 décembre : Relais femmes (4x6 km) à 15h30

13 décembre : Sprint femmes (7,5 km) à 11h30



13 décembre : Sprint hommes (10 km) à 14h20



14 décembre : Relais femmes (4x6 km) à 11h30



14 décembre : Poursuite hommes (12,5 km) à 14h55



15 décembre : Poursuite femmes (10 km) à 12h



15 décembre : Relais hommes (4x7,5 km) à 14h

19 décembre : Sprint hommes (10 km) à 14h15



20 décembre : Sprint femmes (7,5 km) à 14h15



21 décembre : Poursuite hommes (12,5 km) à 13h



21 décembre : Poursuite femmes (10 km) à 15h



22 décembre : Mass Start hommes (15 km) à 12h10



22 décembre : Mass Start femmes (12,5 km) à 14h15

9 janvier : Sprint femmes (7,5 km) à 14h30



10 janvier : Sprint hommes (10 km) à 14h30



11 janvier : Relais femmes (4x6 km) à 12h



11 janvier : Relais hommes (4x7,5 km) à 14h15



12 janvier : Mass Start femmes (12,5 km) à 12h45



12 janvier : Mass Start hommes (15 km) à 14h30

15 janvier : Sprint femmes (7,5 km) à 14h30



16 janvier : Sprint hommes (10 km) à 14h30



17 janvier : Relais femmes (4x6 km) à 14h30



18 janvier : Relais hommes (4x7,5 km) à 14h15



19 janvier : Poursuite femmes (10 km) à 12h15



19 janvier : Poursuite hommes (12,5 km) à 14h30

23 janvier : Individuel hommes (20 km) à 14h15



24 janvier : Individuel femmes (15 km) à 14h15



25 janvier : Relais single mixte à 13h15



25 janvier : Relais mixte à 15h



26 janvier : Mass Start hommes (15 km) à 12h15



26 janvier : Mass Start femmes (12,5 km) à 15h

13 février : Relais mixte à 14h45



14 février : Sprint femmes (7,5 km) à 14h45



15 février : Sprint hommes (10 km) à 14h45



16 février : Poursuite femmes (10 km) à 13h



16 février : Poursuite hommes (12,5 km) à 15h15



18 février : Individuel femmes (15 km) à 14h15



19 février : Individuel hommes (20 km) à 14h15



20 février : Relais single mixte à 15h15



22 février : Relais femmes (4x6 km) à 11h45



22 février : Relais hommes (4x7,5 km) à 14h45



23 février : Mass Start femmes (12,5 km) à 12h45



23 février : Mass Start hommes (15 km) à 15h20

5 mars : Sprint femmes (7,5 km) à 17h35



6 mars : Sprint hommes (10 km) à 17h30



7 mars : Relais femmes (4x6 km) à 14h



7 mars : Relais hommes (4x7,5 km) à 15h45



8 mars : Mass Start femmes (12,5 km) à 11h45



8 mars : Mass Start hommes (15 km) à 13h45

12 mars : Sprint hommes (10 km) à 17h30



13 mars : Sprint femmes (7,5 km) à 17h30



14 mars : Poursuite hommes (12,5 km) à 13h45



14 mars : Poursuite femmes (10 km) à 15h45



15 mars : Relais single mixte à 13h15



15 mars : Relais mixte à 15h15

20 mars : Sprint femmes (7,5 km) à 13h15



20 mars : Sprint hommes (10 km) à 16h45



21 mars : Poursuite femmes (10 km) à 12h45



21 mars : Poursuite hommes (12,5 km) à 14h30



22 mars : Mass Start femmes (12,5 km) à 14h



22 mars : Mass Start hommes (15 km) à 15h45

MEMORIES OF LAST WINTER





"Why did you not win a Gold medal?" So after a second place in the sprint, @martinfkde stormed to victory in the Hochfilzen pursuit and brought back a Gold medal to his daughter Manon. #biathlon #biathlonfamily





: Petr Slavik pic.twitter.com/MtgRM9kZGz

— IBU World Cup (@IBU_WC) October 24, 2019