Biathlon : Qui pour prendre le relais de Martin Fourcade retraité ?

Martin Fourcade tout jeune retraité, l’équipe de France se cherche un nouveau leader à l’entame de la nouvelle saison de biathlon, ce week-end, à Kontiolahti en Finlande. Et ils sont plusieurs à pouvoir briller et prétendre reprendre le flambeau.

Quentin Fillon Maillet

Il a appelé à succéder à Martin Fourcade. Troisième de la Coupe du monde ces deux dernières années, Quentin Fillon Maillet est vu comme le nouveau fer de lance des Bleus, même si son palmarès est toujours vierge de globe et de titre mondial en individuel. Et à 28 ans, le Jurassien ne cache pas ses ambitions de conquérir le gros globe de cristal. «Oui, j’ai des petits objectifs… Essayer de devenir le meilleur biathlète du monde, c’est un petit objectif», a-t-il confié malicieusement à la chaîne L’Equipe. Mais dans sa quête, il devra écarter Johannes Boe, grand favori à sa propre succession. Et s’il a régulièrement tenu la dragée haute au Norvégien sur les skis, il va lui falloir être plus précis derrière sa carabine.

Emilien Jacquelin

L’avenir lui appartient. Emilien Jacquelin (25 ans) s’est révélé la saison dernière avec une victoire, huit podiums, mais surtout deux titres mondiaux (poursuite, relais), un petit globe (poursuite) et une 5e place au général. Et le Grenoblois va tenter de récidiver, même s’il préfère y aller par étape. Sans pression, ni précipitation. «Cet hiver, je vais tout faire pour porter un dossard rouge, tout en me rapprochant du gros globe, qui deviendra un vrai objectif dans les prochaines années», a-t-il déclaré à la FFS. Et d’ajouter : «Johannes Boe sera inévitable pour jouer le globe. Quentin Fillon Maillet en a fait lui aussi un objectif depuis deux ans. (…) Pour moi, je pense avoir encore besoin d’une ou deux années de travail pour gagner plus de régularité.» Le rendez-vous est déjà pris.

Simon Desthieux

Souvent placé, jamais gagnant. Simon Desthieux (28 ans) a terminé 4e de la Coupe du monde en 2019 et 6e en 2020. Des classements plus qu’honorables pour le Français, mais il skie toujours après sa première victoire, lui qui compte six podiums individuels. Cette saison sera-t-elle enfin la bonne ? Le principal intéressé préfère ne pas se fixer d’objectifs. «Pour cette année, je ne parle d’objectifs chiffrés ou précis. Le but, c’est de faire mon biathlon, faire ce que je sais faire», a indiqué Simon Desthieux, qui laisse la bataille au gros globe aux autres. «Pour le globe, on aura Johannes Boe et je vois bien Quentin Fillon Maillet, qui est remonté comme un coucou. D’autres biathlètes peuvent aussi troubler le jeu», a-t-il estimé. Sans pour autant vouloir faire de la figuration.

Et les autres…

L’équipe de France possède un très grand réservoir. Et elle pourra aussi compter sur Antonin Guigonnat. Moins en vue la saison dernière, avec une décevante 27e place au classement général, le Haut-Savoyard (29 ans) s’était distingué les deux saisons précédentes avec ses premiers podiums individuels et une médaille d’argent sur la mass start des Mondiaux d’Östersund (Suède). Des performances qu’il espère réitérer. Voire faire mieux. «J’ai envie de battre mon résultat au général (11e en 2019). J’ai également l’envie de faire mieux que ma 2e place en Coupe du monde, d’en gagner une», a affirmé Antonin Guigonnat.

Une ambition partagée par Fabien Claude (26 ans), qui est monté sur son premier podium la saison dernière. Le Français a bien l'intention de récidiver malgré une préparation tronquée par son test positif au Covid-19. «Après avoir goûté l’an passé au top 3, j’ai envie de le refaire, je vise trois podiums cette saison, a-t-il clamé. C’est un gros objectif mais je m’en sais capable et je ne me priverais pas d’en faire plus si c’est possible.» La promesse d'un nouvel hiver bleu-blanc-rouge même sans Martin Fourcade.