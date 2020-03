Ezequiel Garay (Valence), premier footballeur du championnat espagnol touché par le Coronavirus

Ezequiel Garay a annoncé dimanche sur les réseaux sociaux, qu’il avait été testé positif au coronavirus. Le défenseur argentin de Valence est le premier joueur de la Liga à être touché.

L’international argentin, victime d’une rupture des ligaments croisés début février, est actuellement en isolement comme il l’a indiqué sur son compte Instagram.

«Il est clair que j’ai mal commencé 2020, a écrit Ezequiel Garay (33 ans). Je me sens très bien et maintenant il ne reste plus qu’à écouter les autorités sanitaires et de rester en isolement.»

Le défenseur avait assisté mardi au huitième de finale retour de Ligue des champions entre Valence et l'Atalanta Bergame (défaite 4-3).

En France, le premier footballeur professionnel touché est le Sud-coréen de Troyes (Ligue 2), Hyun-jun Suk.