Coronavirus : Franck Ribéry fait un don de 50.000 euros pour aider les hôpitaux

Un geste de grande classe. Alors que son club de la Fiorentina est touché par l’épidémie de coronavirus, Franck Ribéry a tenu à apporter son soutien en donnant 50.000 euros aux hôpitaux.

Souvent moqué et critiqué, notamment dernièrement lorsqu’il avait mangé une entrecôte dorée à Dubaï, l’ancien joueur de l’OM et du Bayern Munich a toujours eu la main sur le cœur. Et il l’a encore prouvé.

Alors que le coronavirus continue de se propager en Italie et dans le football italien, comme son club de la Fiorentina, qui a plusieurs joueurs contaminés (l’attaquant italien Patrick Curone, le défenseur argentin German Pezzella et l’attaquant Serbe Dusan Vlahovic), mais aussi des personnes du club (au moins dix personnes), Franck Ribéry a tenu à venir en aide.

La «Viola» a en effet lancé une collecte de fonds pour aider les hôpitaux, à laquelle le Français, arrivé au club l’été dernier, a participé à hauteur de 50.000 euros. «Je tiens à remercier Ribéry pour son don, a indiqué Rocco Commisso, président de la «Fio». Nous avons bien commencé, nous avons déjà récolté 420.000 euros sur un objectif de 500.000 euros.»