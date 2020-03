Coronavirus : Noël Le Graët souhaite disputer la fin du championnat de Ligue 1 jusqu’à mi-juillet

Il veut que la saison se termine. Malgré l’actuelle pandémie de coronavirus, Noël Le Graët a indiqué jeudi son envie de voir le championnat de France de Ligue 1 version 2019-2020 aller à son terme.

Deux jours après la décision de l’UEFA de reporter l’Euro 2020 à l’année prochaine, le président de la Fédération française de football veut en profiter pour finir la saison, quitte à pousser jusqu’au 15 ou 20 juillet afin de ne pénaliser aucun club, comme il l'a confié au quotidien L'Equipe.

La Ligue 1 étant suspendue jusqu’à nouvel ordre, Noël Le Graët sait qu’il ne sera pas possible de terminer le championnat au moins avant mi-juin. L’Angleterre, qui avait initialement prévu de reprendre la Premier League le 4 avril, a prolongé la suspension jusqu’au 30 avril. La France pourrait donc connaître le même problème.

Face à une telle situation, l’ancien président de l’En Avant Guingamp a estimé que la solution la plus juste serait de pousser jusqu’à la mi-juillet. «J’ai passé un peu de temps chez moi à faire des calculs, a expliqué le patron de la FFF. Très franchement, je ne vois pas comment on terminerait le championnat fin juin, avec les matchs de l’équipe de France et la Ligue des champions. La proposition que la Fédération française veut faire aux troupes et à l'UEFA, c'est qu'il faut absolument que l'on aille au moins jusqu'au 15 juillet, avec un fiscal qui se terminerait au 31 juillet. Il n'y a pas d'autre solution.»