Coronavirus : Les joueurs de Mönchengladbach renoncent à leur salaire pour aider le club et les salariés au chômage technique

Face à la pandémie de coronavirus, l’heure est à la mobilisation. Et le monde du sport ne manque pas d’y contribuer. Plusieurs sportifs ont déjà effectué des dons pour venir en aide au personnel hospitalier. Les joueurs du Borussia Mönchengladbach ont ainsi fait part d'un incroyable élan de générosité.

L’international français Alassane Pléa et l’ensemble de l’effectif du club allemand ont choisi de renoncer à une partie importante de leur salaire dans les prochains mois pour venir en aider à leur club, mais aussi aux salariés au chômage technique. «Les joueurs ont fait la proposition de renoncer à leurs salaires si cela pouvait aider le club et ses salarié(e)s. Je suis très fier d’eux, a confié le directeur sportif Max Eberl. C’est un signal clair : nous sommes soudés, ensemble, pour le Borussia, dans les bons et les mauvais moments. Ils souhaitent rendre au Borussia et au fans qui nous soutiennent.»

Et ils ne sont pas les seuls à avoir adhéré à cette initiative, qui devrait permettre d’économiser un million d’euros par mois. Ils ont été imités par le staff et les dirigeants de la formation qui occupe la 4e place de la Bundesliga, à l’arrêt au moins jusqu’au 3 avril. «Les entraîneurs ont proposé la même chose, tout comme la direction du club», a ajouté Max Eberl.