Coronavirus : Rudy Gobert a perdu l'odorat et le goût

Rudy Gobert va mieux. Premier joueur NBA testé positif au coronavirus, le 10 mars dernier, le basketteur français a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Et elles sont plutôt rassurantes, même si certains symptômes persistent.

Les plus répandus de la maladie comprennent une fièvre, une toux sèche, une difficulté respiratoire ou encore dans certains cas une possible diarrhée ainsi qu’un mal de gorge. Mais d’autres ont été découverts comme la perte temporaire de l’odorat et du goût selon la Direction générale de la santé en France.

Des symptômes dont a été victime Gobert. «Juste pour vous tenir un peu au courant, la perte de l’odorat et du goût font sans aucun doute partie des symptômes», a-t-il écrit son sur compte twitter. Et ils semblent perdurer dans le temps. «Je n’arrive pas à sentir quoi que ce soit depuis quatre jours. Est-ce que quelqu’un a vécu la même chose ?», a-t-il interrogé.

En fin de semaine dernière, Jérôme Salomon, Directeur général de la Santé, avait fait référence à l’anosmie, soit une perte totale de l’odorat, «généralement» observée chez les patients jeunes, en évoquant une «disparition brutale de l’odorat sans obstruction nasale, sans écoulement, et qui peut survenir de façon isolée». Il avait également évoqué des cas de perte de goût «encore plus rares». Mais Rudy Gobert fait partie de ceux-là.

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing?

