Andrew Albicy, basketteur français qui évolue en Russie : «Il y a un gros décalage avec la France… à moins qu’on nous cache des choses»

Il vit la situation en Russie. Actuel joueur du club de basket de Zenith Saint-Pétersbourg, l’international français Andrew Albicy est étonné de voir à quel point la situation est complètement différente concernant les mesures prises par rapport au coronavirus sur le sol russe.

Quelle est votre situation sportive actuellement en Russie ?

On n’a pas de match du tout, on s’entraîne seulement entre nous. On attend de voir ce que la Ligue et les instances vont décider. Ils avaient donné une date (le 11 avril) pour la reprise du championnat. Ce n’est pas facile parce que nous sommes des compétiteurs, on s’entraîne pour jouer le week-end et là, il n’y a pas de matchs. C’est assez bizarre comme sensation.

Et de manière plus générale avec l’épidémie mondiale de coronavirus ?

Les gens vivent normalement. Il y a un gros décalage avec la France… à moins ils nous cachent des choses ici. Je ne sais pas du tout. En tout cas, c’est un problème car les gens continuent à vivre et potentiellement peuvent se transmettre le virus.

Cela vous fait peur ?

Pour ma santé non, pour la santé des autres oui. Surtout ma famille. Si j’attrape le coronavirus, que je suis asymptomatique et que je vais voir ma mère, sachant qu’elle n’est pas en pleine forme, j’ai peur de lui transmettre. Je pense qu’il y a beaucoup de cas ici, mais rien n’est officialisé. J’ai un coéquipier qui m’a dit que les hôpitaux étaient remplis. C’est bizarre. Et pendant ce temps, tout le monde vit normalement.

Vous faites attention de votre côté ?

Les gens ne se rendent pas compte de la situation. Moi le premier, j’ai minimisé la chose, mais maintenant je fais attention. J’ai une amie infirmière qui me raconte les choses, donc ça fait peur. Moi je ne peux rien faire à mon niveau. On subit, mais j’essaie de prendre des précautions tout seul. Je suis juste patient par rapport à la saison. Ce que je veux c’est que tout le monde soit en bonne santé, c’est le plus important.

Les gens ne se rendent pas compte de la situation Andrew Albicy, basketteur français du Zénith Saint-Pétersbourg

Il n’y a pas de confinement mis en place ?

Pas du tout. On a juste vu des personnes qui arrivent en Russie de l’étranger et qui se retrouvent obligatoirement en quarantaine. Mais sinon rien du tout. Dans la ville, il y a «full» de monde. Le problème, c’est qu’on a l’impression qu’ils attendent que ça arrive vraiment pour réagir. Personnellement, je fais mes entrainements, je reste chez moi, j’essaie de ne pas trop bouger pour avoir le moins de problèmes possibles.

La saison est arrêtée alors que vous et votre club alliez beaucoup mieux…

Le début de saison a un peu mal commencé, on n’était pas très bon en VTB League, ni en Euroligue. Puis le changement de coach nous a fait du bien. On joue beaucoup mieux. Tous les joueurs se sentent beaucoup mieux. On évolue bien. Individuellement, ça va beaucoup mieux. Après la Coupe du monde avec l'équipe de France, j’étais dans le dur. C’était compliqué.

Les JO de Tokyo pourraient être reportés…

C’est compliqué parce que l’on a travaillé dur pour atteindre cet objectif avec les Bleus. On le tient à bout de bras et on ne peut pas l’attraper, c’est frustrant. Mais le plus important, c’est la santé avant tout. Je pense qu’ils vont repousser les Jeux, c’est sûr. Après quand ? je ne sais pas…

Avez-vous eu des nouvelles de Rudy Gobert, atteint du coronavirus ?

Je n’ai pas eu de nouvelles personnellement, mais on a un groupe et on en a parlé un peu. Il va bien. Il reste confiné et se soigne comme il faut.