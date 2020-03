Coronavirus : Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 officiellement reportés «au plus tard à l'été 2021»

C'est un première dans toute l'histoire des Jeux. Les JOd'été de Tokyo 2020 ont été reportés d'un an, ce mardi, en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde.

Depuis la première édition en 1896, il s'agit du premier report des Jeux olympiques en dehors d'une période de guerre. Seuls les deux conflits mondiaux du 20e siècle avaient entraîné le report puis l'annulation d'olympiades.

«Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies aujourd’hui (mardi) par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux olympiques de Tokyo doivent être reprogrammés après 2020 et au plus tard à l’été 2021, afin de sauvegarder la santé des sportifs et tous ceux impliqués dans les JO ainsi que la communauté internationale», a annoncé le CIO dans un communiqué.

Le Comité national olympique français (CNOSF) s'est félicité de cette décision. «Le report à 2021 est raisonnable, prudent, probablement la meilleure des options (…). La priorité était que les Jeux se déroulent avec toutes les garanties sanitaires et avec une préparation des athlètes qui apporte l’équité», a confié son président Denis Masseglia.

«J'ai proposé de les reporter d'environ un an et le président du Comité international olympique (Thomas) Bach a accepté à 100%», avait déclaré le Premier ministre japonais Shinzo Abe devant les caméras de télévision avant l'officialisation du report.

La gouverneure de Tokyo a précisé que la compétition sera toute de même nommée «Tokyo 2020», même si elle aura lieu en 2021.

C'est un énorme coup dur pour la ville de Tokyo et le Japon, qui se préparaient minutieusement depuis des années à accueillir le plus grand évènement sportif de la planète du 24 juillet au 9 août, suivis des Jeux Paralympiques du 25 août au 6 septembre.

Les autorités japonaises et le CIO ont été longtemps réticents à envisager officiellement de modifier le calendrier des JO. Mais la pression d'athlètes, puis de fédérations sportives nationales et internationales, devenait de jour en jour plus forte avec la propagation inexorable du coronavirus, apparu en Chine fin 2019 et qui sévit désormais massivement ailleurs dans le monde, notamment en Europe.