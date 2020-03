Quand le boxeur Deontay Wilder est moqué par une star du catch

Un petit troll. Légende du catch, Triple H s'est gentiment moqué de Deontay Wilder et du costume qu'il portait lors de sa défaite contre Tyson Fury le 22 février dernier.

Sur Twitter, l'emblématique star de la WWE a reposté la vidéo de sa défaite au Wrestlemania 30, en 2014, contre Daniel Bryan. A l’époque, Triple H avait fait son entrée sur le ring avec une tenue très lourde qui n'est pas sans rappeler celle que porter Wilder contre Fury à Las Vegas.

Et quelques jours après cette première défaite en carrière, «The Bronze Bomber» avait expliqué que sa combinaison, qui pesait plus de 20 kg, était la raison de son revers contre le Britannique.

Une excuse «facile» qui avait été moquée par beaucoup. Le catcheur en a donc profité pour en remettre une couche. «Juste pour info… ce costume était super lourd. Plus de 20kg ! ça m’a coupé les jambes et c’est la seule raison pour laquelle Daniel m’a battu !!!», a-t-il posté sur Twitter.

Just as an FYI



That entrance costume was super heavy ....



Like 45 lbs .....



My legs were shot...



Only reason Daniel beat me !!!!!! https://t.co/iyYdTLw50t

— Triple H (@TripleH) March 23, 2020