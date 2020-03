Anthony Joshua affrontera Kubrat Pulev dans le stade de Tottenham le 20 juin

C'est officiel. Le boxeur britannique Anthony Joshua affrontera son challenger le Bulgare Kubrat Pulev le 20 juin prochain à Londres, dans le stade du club de football de Tottenham.

Le détenteur des ceintures WBA, IBF, WBO et IBO des poids lourds, qui a récupéré ses titres en décembre dernier en battant Andy Ruiz Jr en Arabie Saoudite après une première défaite en carrière six mois plus tôt, l’a officialisé lundi sur ses réseaux sociaux.

«Je suis heureux d’avoir l’occasion de montrer au monde à quel point je suis fort», a commenté Kubrat Pulev, qui aura une nouvelle occasion de devenir champion du monde. Agé de 38 ans, le solide bulgare (28 victoires, 1 défaite) s’était incliné en 2014 contre Wladimir Klitschko.

Challenger officiel, Pulev est actuellement 8e au ranking mondial et reste sur une série de 8 victoires consécutives. Autant dire qu’Anthony Joshua, qui sera très attendu, aura fort à faire.

Surtout que depuis son tout premier revers contre Ruiz Jr, «AJ» (23 victoires, 1 défaite) sait que ses adversaires joueront l’attaque face à lui.

En cas de succès, le trentenaire pourrait ensuite retrouver son compatriote britannique Tyson Fury, qui affrontera une troisième fois Deontay Wilder le 18 juillet. A suivre.