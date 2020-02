Le boxeur américain Deontay Wilder a perdu contre Tyson Fury à cause de… son déguisement

Il a une excuse. Deux jours après sa toute première défaite chez les professionnels contre Tyson Fury à Las Vegas, Deontay Wilder a remis la faute sur son costume porté avant le combat de boxe de l’année.

Alors que le Britannique était entré sur un trône, tiré par plusieurs personnes, l’Américain avait plutôt choisi un déguisement plus loufoque et surtout plus lourd (environ 18kg). Pas forcément pratique avant un combat de cette envergure.

Défait par K-O à la 7e reprise lors de la défense de sa ceinture WBC des poids lourds, «The Bronze Bomber» a confié que cela avait joué dans sa performance contre Tyson Fury.

«Il ne m’a pas fait mal du tout, le fait est que mon uniforme était beaucoup trop lourd pour moi, a expliqué Deontay Wilder à Yahoo Sports. Je n’avais pas de jambes dès le début du combat. A la troisième reprise elles ne m’ont plus porté et se sont écroulées.»