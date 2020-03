Après plus de deux ans dans le coma, le jeune espoir Abdelkhak Nouri s'est réveillé

C'est une belle nouvelle alors qu'elles sont généralement mauvaises en ce moment, avec le coronavirus. Dans le coma depuis deux ans et neuf mois, le jeune footballeur de l'Ajax Amsterdam, Abdelhak Nouri, s'est récemment réveillé.

C’est son frère Abderrahim qui a fait cette annonce lors de l’émission néerlandaise de Wereld Draait Door, reprise par les quotidiens du pays dont De Telegraaf.

Victime d’un accident cardiaque, le 8 juillet 2017, lors d’un match de pré-saison avec le club rouge et blanc contre le Werder Brême, «Appie» (22 ans) vit aujourd’hui dans une maison spécialisée près du domicile de ses parents.

«Ça se passe bien avec Appie, a confié son grand frère. Il est réveillé, il dort, il mange, mais il ne sort pas du lit. Dans les bons moments, il y a une forme de communication, puis il bouge les sourcils. Il ne peut tout simplement pas le garder longtemps, cela semble être le sport de haut niveau pour lui. Appie sait où il se trouve. C’est bien pour lui qu’il soit dans un environnement familier avec sa famille. Nous lui parlons, on l'intègre dans les conversations et on regarde le football avec lui.»

Entre le hashtag #StayStrongAppie et les festivités autour du 34e titre de champion des Pays-Bas (34, le numéro qu'il portait), ses ex-coéquipiers (Frenckie de Jong, Hakim Ziyech, Justin Kluivert) et son club ne l'ont jamais oublié.

A l'annonce de cette nouvelle, les messages de joie ont circulé sur les réseaux sociaux.