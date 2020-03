Coronavirus : Réunion mercredi sur l’avenir du football européen

Quel avenir pour le football européen ? L’UEFA va tenter de répondre à cette question, mercredi, lors d’une réunion en visioconférence avec ses 55 fédérations membres, pour évoquer l’«avancée» des travaux sur la reprogrammation des compétitions, actuellement suspendues jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie de coronavirus.

Au centre des discussions, les options qui se dégagent pour les matchs concernant aussi bien les clubs que les équipes nationales, mais également le marché des transferts et les contrats des joueurs. De nombreux joueurs verront en effet leur contrat s'achever le 30 juin, et les clubs redoutent de devoir terminer la saison au-delà de cette date et de perdre en cours de route plusieurs éléments libérés de leur contrat.

Pour permettre «l’achèvement de la saison en cours», les compétitions européennes de clubs, interrompues au stade des huitièmes de finale pour la Ligue des champions et la Ligue Europa masculines, et en quarts pour la C1 féminines, pourraient faire l'objet d'un format novateur avec des rencontres éliminatoires uniques en remplacement des traditionnels matchs aller-retour.

De son côté, la Fifa a mis sur pied un autre groupe de travail réunissant des dirigeants de la fédération internationale et des confédérations continentales pour discuter du calendrier et des transferts de joueurs. Et sur le mercato, elle a promis d’examiner «le besoin d’amendements ou de dispenses temporaires», et «d’ajuster les périodes d’enregistrement des joueurs».

UEFA has invited the General Secretaries of its 55 associations to a video-conference on Wednesday to share an update on the progress made by the two working groups created two weeks ago and to discuss options with the potential rescheduling of matches.





— UEFA (@UEFA) March 30, 2020