Coronavirus : Opposé à la reprise de la Serie A, le président de Brescia rappelle qu’en Italie «des camions transportent des morts»

Il ne veut pas entendre parler de reprise de la saison. Le président de Brescia a fait savoir qu’il serait prêt à déclarer forfait si le championnat d’Italie venait à reprendre en pleine pandémie de coronavirus qui a fait plus de 13 000 morts dans le pays.

«Pour moi, recommencer à jouer serait une pure folie», s’est emporté Massimo Cellino dans la Gazzetta Dello Sport, alors que tous les sports en Italie ont été suspendus jusqu’au moins au 13 avril. Avant d’aller plus loin : «S’ils nous y obligent, je suis prêt à ne pas aligner l’équipe et perdre les matches 3-0 par forfait, par respect pour les citoyens de Brescia et leurs proches qui ne sont plus là», a-t-il lancé.

Sa sortie fait suite aux déclarations du président de la Fédération italienne, Gabriele Gravina, qui a fait part de sa volonté de voir la saison aller à son terme, même si elle devait s’achever en août.

Impensable pour le président du club de Lombardie au regard de la situation de l’autre côté des Alpes et particulièrement dans la région du nord, foyer principal de l’épidémie. «Ici nous avons des camions qui transportent des morts, nous sommes au centre de l’épidémie», a insisté Massimo Cellino.

Et ses propos n’ont aucun rapport avec la position de relégable de Brescia au moment de la suspension de la Serie A à la 26e journée. «Je me fiche de la relégation. Jusqu’à présent nous l’avons mérité et je suis également à blâmer», a-t-il affirmé. Reste désormais à savoir si son message sera entendu, lui qui en a adressé un à l’UEFA. «Si l’UEFA veut faire quelque chose d’utile, qu’ils envoient des bouteilles d’oxygène et des respirateurs à Brescia, nous en serions reconnaissants».