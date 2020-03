Italie : le président de Brescia compare le coronavirus à «la peste» et parle d’une saison «finie»

Le président de Brescia n’a pas mâché ses mots. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, Massimo Cellino a comparé la pandémie de coronavirus à «la peste» et ne veut pas entendre parler de reprise de la Serie A, alors que l’Italie ne cesse de compter ses morts.

«On ne peut plus jouer cette année. Certains ne se rendent pas encore compte de ce qui arrive et ces gens sont pires que le virus», a lancé le sulfureux homme d’affaire de 63 ans. Pour lui, le football et le championnat italien passent au second plan au regard de la tragédie que connait le pays.

«Il ne faut pas penser à quand on va recommencer, mais à survivre. Et si on parle de football, tout doit être remis à la saison prochaine. Soyons réalistes ! Ce virus c’est la peste», a également déclaré le président de Brescia, dernier du championnat et situé en Lombardie qui est l’une des zones les plus touchées de l’autre côté des Alpes.

«La saison est finie. Si quelqu’un veut ce scudetto maudit, qu’il le prenne. C’est fini. Et je ne dis pas ça parce que Brescia est dernier. On le mérite», a encore confié Massimo Cellino. Ces déclarations visent notamment la Lazio Rome, 2e du classement et qui avait prévu de reprendre l’entraînement dans le courant de la semaine en plein période de confinement avant de se raviser et repousser cette reprise «à une date restant à définir». Cagliari, qui devait reprendre lundi, a également repoussé le retour au travail collectif.