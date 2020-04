Coronavirus : Kyle Walker invite deux prostituées en plein confinement

Comme un peu partout dans le monde, une période de confinement a été imposée en Angleterre en raison de la pandémie de coronavirus. Une mesure prônée par Kyle Walker qui avait appelé sur les réseaux sociaux ses concitoyens à respecter cette consigne. Mais cela ne l’a pas empêché de l’enfreindre avec… deux prostituées.

En début de semaine dernière, le défenseur de Manchester City a en effet convié dans son appartement deux jeunes call-girls et un ami à lui pour visiblement briser l’ennui et passer un peu de bon temps. Les faits ont été révélés, ce week-end, par le Sun avec le témoignage de l’un des deux demoiselles, qui a également fourni des photos de la fameuse soirée.

Devant les preuves et les remous provoqués par ce scandale sexuel outre-Manche, l’international anglais n’a pas eu d’autres choix que de faire son mea culpa. «Je tiens à présenter mes excuses pour les choix faits la semaine dernière. (…) Mon statut de footballeur professionnel entraîne la responsabilité d’être un modèle. Je tiens à m’excuser auprès de ma famille, de mes amis, de mon club, de mes supporters et du public pour les avoir laissé tomber», a-t-il indiqué dans un communiqué publié par le tabloïd.

Mais l’affaire ne va pas en rester là. Malgré ses excuses, Walker ne devrait pas échapper à des sanctions de la part de son club «déçu d’entendre ces allégations» et qui envisage des sanctions à l’encontre de son joueur pour cet écart de conduite en pleine la lutte contre le Covid-19. «Nous notons la déclaration rapide et les excuses de Kyle, et nous allons maintenant mener une procédure disciplinaire interne», a affirmé la formation anglaise.