Coronavirus: La saison NBA ira-t-elle à son terme ?

Le plus grand flou règne autour de la saison NBA, suspendue depuis le 11 mars en raison de l'épidémie du coronavirus. Les différents acteurs s’interrogent sur son avenir et les dirigeants de la Grande ligue envisagent plusieurs scénarios, dont l’arrêt définitif du championnat.

«Il est clair que la NBA cherche à mettre en place un accord qui permette d’annuler la saison», a lancé Brian Windhorst, journaliste américain pour ESPN, qui a révélé une réunion entre le syndicat des joueurs et des représentants de la ligue la semaine dernière.

Toutefois, aucune décision définitive n’a été prise car les acteurs «se laissent tout de même une porte de sortie», a ajouté l’insider. Dans la nuit de lundi à mardi, Adam Silver, le patron de la NBA, a indiqué qu'aucune décision ne sera prise avant le mois de mai.

«Nous devrions simplement accepter que, au moins pour le mois d'avril, nous ne serons pas en mesure de prendre des décisions, a déclaré Silver. Et je ne pense pas que cela signifie nécessairement que nous le serons le 1er mai.»

La cruciale question financière

Si le plus grand championnat de basket au monde n’a pas encore tiré un trait sur l’exercice actuel, c’est avant tout une question financière. «Il y a trop d’argent en jeu», a répondu au journaliste l’ancien joueur des Lakers Jared Dudley, dans des propos repris par Basket USA.

Some players could lose anywhere from 500k- 8million for losing 20-25 perfect of the season.. What you think an owner will lose? They make a min a million per playoff game.. Let alone the local and national T.V deal.. Trust me they want the season even more then the players https://t.co/ZHDzX9B1xE — Jared Dudley (@JaredDudley619) April 4, 2020

Pour Dudley, les sommes en jeu sont trop conséquentes : «Certains joueurs pourraient perdre entre 500 000 dollars et 8 millions pour avoir raté 20-25% de la saison. Combien pensez-vous que les propriétaires vont perdre ? Ils font au minimum un million de dollars par match de playoffs, sans parler de l’accord avec la télévision locale et national. Croyez-moi, ils veulent finir la saison, même plus que les joueurs».

You really think the owners want to cancel the season??? They would lose more then the players.. Everybody wants to salvage as much as we can if possible. Decision want be made to cancel season until June 1st at the earliest... We following the league/owners on this https://t.co/CSmAxtGko9 — Jared Dudley (@JaredDudley619) April 4, 2020

Dans la nuit de dimanche à lundi, le Français Evan Fournier s’est également montré pessimiste sur la suite de la saison. «Je (ne) sais pas vous, mais j'y crois de moins en moins à la reprise de la saison», a écrit le jour du Magic d’Orlando sur son compte Twitter.

Je sais pas vous mais jy crois de moins en moins a la reprise de la saison — Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 5, 2020

«Ici on commence à peine le confinement. Une reprise en juillet ? C'est dans 4 mois. Il nous faudrait au moins un mois de reprise/prepa physique sinon les blessures ça va être un massacre. Et en plus on irait direct en PO ?», a poursuivi Fournier.

Ici on commence a peine le confinement. Une reprise en juillet? Cest dans 4 mois. Il nous faudrait au moins 1 moins de reprise/ prepa physique sinon les blessures cava etre un massacre. Et en plus on irait direct en PO? — Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 5, 2020

Le Bleu de 27 ans a évoqué l'un des scénarios privilégiés pour la reprise de la saison NBA, à savoir un championnat resserré avec le début immédiat des play-offs et des séries se disputant au meilleur des trois matchs.

Malgré de strictes mesures de confinement, les États-Unis, ont actuellement plus de 337.000 cas de Covid-19, ont encore déploré plus de 1.200 morts au cours des dernières 24 heures, l'une des plus fortes hausses quotidiennes, et s'approchent désormais de la barre des 10.000 décès.