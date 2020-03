NBA : 5 matchs historiques à regarder sur NBA League Pass (PART 2)

Chose promise, chose due. Après une sélection de 5 matchs de playoffs à regarder sur NBA League Pass la semaine dernière, voici une nouvelle série de rencontres à découvrir sur la plate-forme de streaming de la NBA.

Pour ceux qui n’auraient pas encore eu l’information parce qu’ils vivaient sous une pierre, ou pire, étaient en confinement pour une durée indéterminée, l’abonnement à la plate-forme de streaming NBA League Pass est gratuit pendant 30 jours. Alors foncez !

E.V.A.N.





Revivez en intégralité les meilleurs moments de sa saison!





Une large bibliothèque de replays + de grands classiques de la ligue





Le #NBA League Pass est en accès illimité durant 30 jours: https://t.co/7KrIg4vh5f pic.twitter.com/i9jukXs09n — NBA France (@NBAFRANCE) March 25, 2020

Janvier 2006 – Los Angeles Lakers vs Toronto Raptors

Tout le monde connaît ce match iconique de Kobe Bryant. Mais que ça fait de bien de le revoir, encore et encore ! On pourrait croire qu’il s’agit d’une victoire plutôt tranquille pour les Lakers. Mais non. La franchise californienne accuse 18 points de retard au début du 3e quart-temps. «Il était énervé», révèlera Lamar Odom. Alors que son équipe est mené 71-53, Kobe Bryant entre en mode supernova et enquille pas moins de 51 points dans le reste du temps réglementaire.

Le public du Staples Center est debout, en transe, en criant « MVP ! MVP ! » à la fin de la rencontre au moment où Kobe quitte le terrain, victorieux évidemment. «J’en ai vu des matchs extraordinaires dans ma vie, mais je n’ai jamais été témoin d’une chose pareille», expliquera Phil Jackson, le coach des Lakers qui fut pourtant celui des Bulls de Michael Jordan dans les années 1990.

Mars 1985 – Boston Celtics vs Detroit Pistons

Un match historique pour plusieurs raisons. En l’absence du titulaire Cedric Maxwell, Kevin McHale est placé dans le cinq de départ des Celtics face aux Pistons de Detroit, une équipe face à laquelle elle développera une énorme rivalité pour les saisons à venir. C’est lors de cette rencontre que le n°32 de Boston enregistre un double-double d’anthologie avec 56 points au compteur, et 16 rebonds (dont 10 rebonds offensifs). Le gars est juste inarrêtable (22/28 aux tirs), et ce dès l’entame.

Au passage McHale s’offre le record de la franchise à la marque, éclipsant les 53 points inscrits par Larry Bird en mars 1983. Un record qui tiendra… 9 jours. Le 12 mars de la même année, Larry Bird entre en fusion face aux Hawks d’Atlanta avec des paniers complètement fous lui permettant d’atteindre la barre des 60 points. Juste histoire de rappeler la hiérarchie au sein de l’équipe probablement.

Novembre 1994 – Orlando Magic vs Charlotte Hornets

La saison 1994-1995 fut une saison exceptionnelle pour le Magic d’Orlando… jusqu’à l’énorme désillusion en finale NBA face aux Rockets. Mais en novembre 1994, la franchise floridienne vient de récupérer Horace Grant dans son effectif. Avec Anfernee Hardaway et Shaquille O’Neal, le club nourrit de grandes ambitions dès l’entame de la saison. Face aux Hornets de Larry Johnson et Alonzo Mourning (il y aussi Muggsy Bogues, Robert Parish et Dell Curry), Shaquille O’Neal va faire la démonstration de sa surpuissance physique avec un match conclu en prolongation qu’il termine avec 46 points et 20 rebonds.

Shaq dans ses jeunes années était vraiment un phénomène incontournable. Hyper-mobile malgré sa stature, O’Neal avait le don dominer physiquement une rencontre comme peu de joueurs ont été en mesure de le faire.

HBD Shaquille Rashaun O'Neal aka The Big Aristotle aka Shaq Diesel aka The M.D.E (Most Dominant Ever) aka Wilt Chamberneazy aka The Real Superman aka Shaq Daddy aka Shaq Fu aka The Most Disrespectful Dunker Ever!





And some kids think @Shaq couldn't dominate today... pic.twitter.com/QlUujFVwBt — Ballislife.com (@Ballislife) March 6, 2020

Décembre 1991 – Atlanta Hawks vs New York Knicks

Un duel de titans entre Dominique Wilkins et Patrick Ewing, ça vous dit ? Dans cette rencontre terminée sur une double prolongation, les fans vont assister à une performance offensive de premier choix d’un des meilleurs marqueurs de l’époque, Dominique Wilkins, qui plante 52 points avec une aisance folle. Il est bien secondé par Kevin Willis (20 points et 20 rebonds.

Mais en face se dressent Patrick Ewing et les Knicks. Le pivot légendaire de la franchise new yorkaise termine avec 43 points et 14 rebonds (2 interceptions et 2 contres aussi). Il est mieux épaulé par ses coéquipiers, avec notamment un excellent match de Gerald Wilkins – le frère de Dominique – et ses 26 points, Mark Jackson (15 points et 10 passes), et John Starks en 6e homme (19 points). Cette équipe des Knicks de 1991 valait vraiment le détour.

Octobre 2003 – Cleveland CavalierS vs Sacramento Kings

Bon, ce match n’est pas hyper fun à regarder. Mais ça restera dans les annales comme le premier match NBA de LeBron James. Opposé aux Kings de Sacramento qui, malgré l’absence de Chris Webber, assureront la victoire (106-92), l’ailier démontre déjà l’immensité de son talent avec 25 points, 6 rebonds, 9 passes et 4 interceptions. Et puis, il est entouré de Carlos Boozer, de Darius Miles, de l’inénarrable Ricky Davis et bien évidement du fidèle (mais souvent blessé) Ilgauskas.

Détail amusant, vous remarquerez peut-être la performance d’un joueur nommé J.R Bremer, qui va planter 20 points dans ce match pour les Cavaliers, avec un solide 6/9 à trois points. Probablement le meilleur match en carrière de ce «journeyman» qui sera hors de la ligue à la fin de cette même saison.